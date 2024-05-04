Özel günlerin özel lezzeti: Fıstıklı limonata! Alanya’nın tescilli lezzeti oldu

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında patent başvurusu yapılan fıstıklı limonata için yapılan başvuruda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 41'inci maddesi kapsamında korunmak üzere 17 Nisan 2024 tarihi itibariyle Mahreç İşareti ile koruma altına alındı. Böylelikle Alanya'nın özel lezzeti artık tescillendi.

ÖZEL GÜNLERİN ÖZEL LEZZETİ

Bilindiği üzere ‘fıstıklı limonata’; Alanya’da sünnet, nişan ve söz merasimlerinin yanı sıra misafir ağırlamalarında sıkça ikram edilen, geçmişten bu yana Alanya sofralarının karakteristik içeceği.

Bu niteliğiyle, ‘fıstıklı limonata’ tarifi, soyut kültür hafızasını ve mutfak kültürünü korumak adına yapılan çalışmalar kapsamında Alanya Belediyesi'nce yapılan müracaatla koruma altına alındı. Tescilli tarife uygun fıstıklı limonata satışı yaptığını belgelendirmek isteyen işletmelerin Alanya Belediyesi’ne müracaat etmeleri bekleniyor. (İHA)







