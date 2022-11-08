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Özellik eş anlamlısı nedir? Özellik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya dilleri içerisinde kelime haznesi en zengin diller arasında Türkçe yer alır. Türkçe kökenli olan özellik kelimesi de birçok cümle içinde kullanılır ve aynı şekilde eş anlamlı kelimelerde kullanılmaktadır. Cümlenin zenginleştirilmesi noktasında eş anlamlı kelimeleri kullanmak önemlidir. Peki, özellik kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Özellik eş anlamlısı nedir? Özellik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Özellik kelimesi, Türkçede en çok kullanılan kelimelerin başında gelir. Eski Türkçe "öz" kelimesinden türemiştir. Türk Dil Kurumu tarafından özellik kelimesinin bir anlamı bulunur: "Bir şeyi başka etkenlerden ya da benzerlerinden ayıran; hasiyet, spesiyalite, nitelik, mahsusluk, hususiyet ve hassa" Özellik kelimesi cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Laptop almadan önce özellik bakımından incelenmesi gerekir.
  • Özelliği çok zengin bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.
Özel eş anlamlısı nedir? Özel eş anlamlısı nedir?

Özellik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Özellik eş anlamlısı kelimeler kurulan cümlelerin ifadelerini çeşitlendirir. Özelliğin eş anlamlısı kelimeler de özellik kelimesiyle aynı anlama gelmektedir. Özellik eş anlamlılarının yazılış ve okunuşları farklıdır ancak anlam bakımından aynı ya da benzer anlamı karşılarlar. Özellik kelimesinin eş anlamı olan sözcükler cümlelerin durumuna göre kullanılır. Özellik kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Hassa
  • Hasiyet
  • Nitelik
  • Mahsusluk
  • Hususiyet
  • Spesiyalite
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Özelliğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Özellik eş anlamlıları arasında en çok nitelik günlük yaşamda kullanılıyor. Özellik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Çok hasiyetli bir insandır.
  • Nitelikli ürünleri ayrı yere koyarak daha hızlı satılmalarını sağlayabiliriz.
  • Her konuda mahsusluğa önem verir.
  • Eczanenin nane suyu gibi burasının çayı da bir spesiyalitedir.
  • Ayşe nitelikli bir insandır.

Özellik eş anlamlılarına dair örnek cümlelerde görüldüğü gibi cümlenin çeşitlenmesi ve zenginleştirilmesinde çok etkilidir. Cümlenin kuruluşuna bakılarak spesiyalite, mahsusluk, hususiyet, hassa, nitelik ve hasiyet kelimelerinden herhangi biri kullanılabilir.

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