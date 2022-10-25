EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Özel eş anlamlısı nedir? Özelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Özel eş anlamlısı nedir? Özelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

24.10.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya dilleri arasında zengin kelime haznesiyle Türk dili dikkat çeker. Türkçede bir kelimenin birden çok anlamı olabildiği gibi aynı anlama gelen birden fazla kelime de bulunur. Eş anlamlılık, farklı kelimelerin aynı ya da benzer manaları taşıması durumudur. Özel kelimesi de eş anlamlılık durumu gösteren bir kelimedir. Türkçe kökenli olan özel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Özel eş anlamlısı nedir? Özelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Özel kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "kendi" anlamına gelen "öz" kelimesine "+Al" ekinin eklenmesiyle türetilmiş Yeni Türkçe bir kelimedir. 20. yüzyılda türetildiği düşünülen özel kelimesi ilk zamanlarda "zatî, hususi, şahsi" gibi anlamlarda kullanılmıştır. Günümüzde de benzer anlamlarda kullanılan özel kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

Türkçede birçok kelimede olduğu gibi özel kelimesi de köken ve tanım bakımından çok merak ediliyor. Özel kelimesi, 7 farklı anlam taşıyor. Bu anlamlar, TDK tarafından belirlenmiştir.

  • Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan, spesiyal
  • Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal
  • Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî
  • Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı
  • Dikkate değer
  • Ayırt edici bir niteliği olan
  • Her zaman görülenden, olağandan farklı

Özel kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Özel durumlarından dolayı işine devam edemedi.
  • Azra’nın özel konuşması gereken konular var.
  • Özel sebeplere dayalı olarak susma hakkımı kullanıyorum.
  • Özelleştirilmiş bir yapıdan bahsediyoruz.
Ozan eş anlamlısı nedir? Ozan eş anlamlısı nedir?

Özel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Özel eş anlamlısı olan kelimelerin yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynıdır. Özelin eş anlamlısı sözcükler cümlenin anlamına göre kullanılırlar. Özel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler, anlatılmak istenen düşünceyi değiştirmeden ifadeleri çeşitlendirir. Özel kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Hususi
  • Mahsus
  • Spesiyal
  • Zatî
Müdafaa eş anlamlısı nedir? Müdafaa eş anlamlısı nedir?

Özel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Özelin eş anlamlısı olan kelimeler cümlelerin durumuna göre kullanılır. Cümlelerde kullanıldıklarında anlatım bozukluğu gibi durumlara yol açmazlar. Özelin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Hususi alan olduğu için herkesin girmesi yasaktır.
  • Karşıdaki kafenin spesiyal menüleri çok lezzetli.
  • Hususi olarak onu karşıma alıp konuşmak istiyorum.
  • Spesiyal şekilde hazırladığım menülerin tadına çok bayılacaksınız.
  • Bu güne mahsus güzel bir plak takmıştı.
  • Zatî eşyalarına kimsenin dokunmasına asla ama asla izin vermezdi.
İz eş anlamlısı nedir? İz eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Ödül eş anlamlısı nedir?Ödül eş anlamlısı nedir?
KPSS 2022 branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?KPSS 2022 branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Ödül eş anlamlısı nedir?

Ödül eş anlamlısı nedir?

İmtihan eş anlamlısı nedir?

İmtihan eş anlamlısı nedir?

Esir eş anlamlısı nedir?

Esir eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Sapkınlığın böylesi! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

Sapkınlığın böylesi! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.