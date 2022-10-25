Özel eş anlamlısı nedir? Özelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Özel kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "kendi" anlamına gelen "öz" kelimesine "+Al" ekinin eklenmesiyle türetilmiş Yeni Türkçe bir kelimedir. 20. yüzyılda türetildiği düşünülen özel kelimesi ilk zamanlarda "zatî, hususi, şahsi" gibi anlamlarda kullanılmıştır. Günümüzde de benzer anlamlarda kullanılan özel kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

Türkçede birçok kelimede olduğu gibi özel kelimesi de köken ve tanım bakımından çok merak ediliyor. Özel kelimesi, 7 farklı anlam taşıyor. Bu anlamlar, TDK tarafından belirlenmiştir.

Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan, spesiyal

Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal

Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî

Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı

Dikkate değer

Ayırt edici bir niteliği olan

Her zaman görülenden, olağandan farklı

Özel kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

Özel durumlarından dolayı işine devam edemedi.

Azra’nın özel konuşması gereken konular var.

Özel sebeplere dayalı olarak susma hakkımı kullanıyorum.

Özelleştirilmiş bir yapıdan bahsediyoruz.

Özel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Özel eş anlamlısı olan kelimelerin yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynıdır. Özelin eş anlamlısı sözcükler cümlenin anlamına göre kullanılırlar. Özel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler, anlatılmak istenen düşünceyi değiştirmeden ifadeleri çeşitlendirir. Özel kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Hususi

Mahsus

Spesiyal

Zatî

Özel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Özelin eş anlamlısı olan kelimeler cümlelerin durumuna göre kullanılır. Cümlelerde kullanıldıklarında anlatım bozukluğu gibi durumlara yol açmazlar. Özelin eş anlamlıları ile örnek cümleler: