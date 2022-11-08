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Özen eş anlamlısı nedir? Özen kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili var oluşundan buyana devamlı birçok dünya diliyle etkileşim hâline girmiştir. Türkçenin başka dillerle etkileşime girmesi kelime haznesinin genişlemesini sağlamıştır. Bu durum Türkçe kökenli özen kelimesiyle aynı anlamı taşıyan yabancı kelimelerin Türkleşmesi şeklinde ifade edilebilir. Peki, özen eş anlamlısı nedir?

Özen eş anlamlısı nedir? Özen kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Özen kelimesi “özen” fiilinden türemiştir. “Özen-mek” kelimesinin fiil kökü “-öze” fiilinden isim olan "+In" ekiyle türeyen bir sözcüktür. Türkçede en çok kullanılan kelimelerin başında gelen “özen” kelimesinin anlamı TDK tarafından belirlenmiştir. Türk Dil Kurumuna göre özen kelimesinin bir anlamı bulunur: "Bir işin elden geldiğince iyi olması için gösterilen; ihtimam, çaba ve itina." Özen kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • İnsan bir işi yaparken özenli davranmalıdır.
  • Dün akşam özenerek yemekleri hazırladığı çok belliydi.
  • Özen göstermek işine saygının en büyük belirtisidir.
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Özen kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Özen eş anlamlısı olan sözcüklerin bazıları günlük yaşamda çok fazla kullanılıyor. Bazı eş anlamlı kelimeler özen kelimesinin kendisinden çok kullanılıyor. Özenin eş anlamlısı olan sözcükler cümlelerde kullanılırken anlam bütünlükleri bozulmaz. Kullanılma amacı doğrultusunda özen kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük türleri cümle içlerinde ya da tek başlarına kullanılıyor. Özen kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • İhtimam
  • İtina
  • Dikkat
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Özenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Özen kelimesinin eş anlamlıları arasında günlük yaşamda en çok itina kelimesi kullanılıyor. Özen kelimesinin yerine cümlede anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde eş anlamlı kelimeler kullanılabilir. Cümlelerin anlatım açısından zenginleşmesi noktasında özen eş anlamlıları büyük rol oynuyor.

  • İşin itinayla yapılması gerekiyor.
  • Yapılan işte ihtimam mutlaka gösterilmeli.
  • Dikkatli şekilde ortaya koyulan çalışma kendini belli ediyor.
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