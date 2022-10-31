EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Kâfi eş anlamlısı nedir? Kâfi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kâfi eş anlamlısı nedir? Kâfi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin etkilendiği birçok dilden bir tanesi olan Arapçadır. Arapça ile Türkçenin kelime alışverişi oldukça fazladır. Bu sebeple ortak kelimelere sıklıkla rastlanır. Arapçadan alınan kelimeler olduğu gibi kullanılsa da konuşma ve yazı dillerinde belli değişimlere uğrayabilirler. Arapçadan Türkçeye geçen bir kelime de kâfidir. Peki kâfi kelimesinin eş anlamı nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Kâfi eş anlamlısı nedir? Kâfi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe birçok dil gibi diğer dillerle etkileşime girdikçe kelime alışverişinde bulunmuş ve birçok kelimeyi bünyesine katmıştır. Bu şekilde oldukça geniş bir kelime haznesine sahip olan Türkçe dili aldığı kelimelerde belli değişiklikler yapsa da anlamı çoğunlukla aynı kalır. Kâfi kelimesi de Arapçada "yeten, yeterli" anlamlarına gelen"kāfi" kelimesinden alıntıdır. Arapçada da "kâfi" olarak kullanılan bu kelime Türkçeye direkt olarak alınmış ve dil kurallarına göre belli bir söylem şekli kazanmış ve günümüzdeki haline evrilmiştir.

Yeten, yetecek miktarda anlamlarında kullanılan kâfi kelimesi bir şeyin yeterli geldiğini ifade etmede kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre kâfi kelimesinin anlamları:

  • Yeterli, yetecek ölçüde olan
  • "Yeter, yetişir, artık istemez" anlamlarında bir söz
Dünya eş anlamlısı nedir? Dünya eş anlamlısı nedir?

Kâfi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kâfi kelimesi bir şeyin yeterli olduğunu ifade ederken kullanılan Arapça kökenli bir kelimedir. Daha çok eski zamanlarda ve edebî ve tarih eserlerinde kullanılmış bir kelime olsa da günümüz konuşmalarında da kullanımına rastlanabilir. Kâfi kelimesinin eş anlamı olan kelime de kâfiyle aynı anlamı taşır. Kâfi kelimesinin eş anlamı olan kelime "yeter" kelimesidir.

Dünya eş anlamlısı nedir? Dünya eş anlamlısı nedir?

Kâfinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kâfinin eş anlamlısı olan bir kelime bulunur. Kâfi eş anlamlısı kelime olan yeter kelimesiyle örnek cümleler:

  • Sohbet ederken iyi gittiği için fazla çay içmişti ve bu kadarının yeterli olduğunu düşünüp gelen garsona "Yeter" demişti.
  • Annesi ısrarla tabağına yemek doldurmaya devam edince "Yeter!" diye bağırdı.
  • Biraz daha anlatmam için o kadar ısrar ediyordu ki artık istemediğimi belirtmek için sadece yeter diyebilmiştim.
  • Kardeşi oyun için devamlı çağırdığı için artık sinirlenmişti ama yeter dememek için kendini tutabildi.
Dönemeç kelimesinin eş anlamlısı nedir? Dönemeç kelimesinin eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
Serüven eş anlamlısı nedir? Serüven eş anlamlısı nedir?
Olay eş anlamlısı nedir?Olay eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Sebep eş anlamlısı nedir?

Sebep eş anlamlısı nedir?

Sınav eş anlamlısı nedir?

Sınav eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.