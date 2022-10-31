Kâfi eş anlamlısı nedir? Kâfi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe birçok dil gibi diğer dillerle etkileşime girdikçe kelime alışverişinde bulunmuş ve birçok kelimeyi bünyesine katmıştır. Bu şekilde oldukça geniş bir kelime haznesine sahip olan Türkçe dili aldığı kelimelerde belli değişiklikler yapsa da anlamı çoğunlukla aynı kalır. Kâfi kelimesi de Arapçada "yeten, yeterli" anlamlarına gelen"kāfi" kelimesinden alıntıdır. Arapçada da "kâfi" olarak kullanılan bu kelime Türkçeye direkt olarak alınmış ve dil kurallarına göre belli bir söylem şekli kazanmış ve günümüzdeki haline evrilmiştir.

Yeten, yetecek miktarda anlamlarında kullanılan kâfi kelimesi bir şeyin yeterli geldiğini ifade etmede kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre kâfi kelimesinin anlamları:

Yeterli, yetecek ölçüde olan

"Yeter, yetişir, artık istemez" anlamlarında bir söz

Kâfi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kâfi kelimesi bir şeyin yeterli olduğunu ifade ederken kullanılan Arapça kökenli bir kelimedir. Daha çok eski zamanlarda ve edebî ve tarih eserlerinde kullanılmış bir kelime olsa da günümüz konuşmalarında da kullanımına rastlanabilir. Kâfi kelimesinin eş anlamı olan kelime de kâfiyle aynı anlamı taşır. Kâfi kelimesinin eş anlamı olan kelime "yeter" kelimesidir.

Kâfinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kâfinin eş anlamlısı olan bir kelime bulunur. Kâfi eş anlamlısı kelime olan yeter kelimesiyle örnek cümleler: