Kar eş anlamlısı nedir? Kar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde iki farklı şekilde ifade edilen kar kelimesi vardır. Ancak bu kelimeler aynı şekilde yazılmadığı için sesteş kabul edilmezler. Kar ve kâr olarak ifade edilen bu iki kelime iki farklı anlama sahiptir. Kar kelimesinin anlamı:
Farsça "kār" kelimesinden alıntı olan "kâr" kelimesinin anlamı:
Kar kelimelerinin birbirine karışmaması için yazımına dikkat edilmesi önerilir. Kar kelimesi yağış biçimini anlatmak için kullanılırken düzeltme işareti kullanılan a (â) ile yazılan kelimede anlam değişim olur ve kazanç anlamı kazanır. Kâr kelimesinin okunuşu da kardan farklıdır, a harfi biraz daha inceltilerek okunur. Sözlü ifadede bu ses hareketliliği sebebiyle anlam karmaşası olmaz ancak yazılı ifadelerde bahsedilen yazım kurallarına uymak doğru bir anlatım sağlar.
Kar kelimesinin eş anlamı kelimeler yoktur ancak kâr kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Kâr kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ticaret ile ilgili olan anlamından gelen "kazanç" terimidir. Kâr eş anlamlısı olan kelimeler:
Kâr kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: