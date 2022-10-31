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Kar eş anlamlısı nedir? Kar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeleri eş sesli kelimelerle karıştırmamak gerekir. Sesteş kelimeler yazılış bakımından aynı olan ancak anlamı farklı olan kelimelerdir. Anlamları farklı olması sebebiyle bu kelimeler birbirleri yerine kullanılamazlar. Eş sesli kelimelerin birbirleri yerine kullanılması cümlede anlam bozulmasına yol açar. Türkçede de iki farklı kar kelimesi vardır ancak kar sesteş bir kelime değildir. Aynı zamanda eş anlamlıya da sahip olan kar kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kar eş anlamlısı nedir? Kar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde iki farklı şekilde ifade edilen kar kelimesi vardır. Ancak bu kelimeler aynı şekilde yazılmadığı için sesteş kabul edilmezler. Kar ve kâr olarak ifade edilen bu iki kelime iki farklı anlama sahiptir. Kar kelimesinin anlamı:

  • Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak düşen su buharı

Farsça "kār" kelimesinden alıntı olan "kâr" kelimesinin anlamı:

  • Alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı
  • İş
  • Fayda, yarar
  • Üretim faktörlerinden biri olan girişimcinin üretimden aldığı pay
  • Maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasındaki fark

Kar kelimelerinin birbirine karışmaması için yazımına dikkat edilmesi önerilir. Kar kelimesi yağış biçimini anlatmak için kullanılırken düzeltme işareti kullanılan a (â) ile yazılan kelimede anlam değişim olur ve kazanç anlamı kazanır. Kâr kelimesinin okunuşu da kardan farklıdır, a harfi biraz daha inceltilerek okunur. Sözlü ifadede bu ses hareketliliği sebebiyle anlam karmaşası olmaz ancak yazılı ifadelerde bahsedilen yazım kurallarına uymak doğru bir anlatım sağlar.

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Kârın eş anlamlısı nedir?

Kar kelimesinin eş anlamı kelimeler yoktur ancak kâr kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Kâr kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ticaret ile ilgili olan anlamından gelen "kazanç" terimidir. Kâr eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Kazanç
  • Meyve
  • Voli
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Kârın eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Kâr kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Girdiği bu yeni işten kazançlı çıktı, onun adına çok sevindim.
  • Yeni bir ticari anlaşma yapacaklar ancak henüz volinin yüzdesini bölüşmek konusunda anlaşamamışlar, bu sebeple imzalar henüz atılmadı.
  • Meyvesi bol bir yıl geçirdi, neredeyse piyasadaki bütün temizlik işlerini topladı, sanırım önümüzdeki sene firmayı biraz daha büyütecek.
  • Bu ay ikramiye alacaklar, umarım ileriye dönük kazançlı bir yatırım planı yaparlar.
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