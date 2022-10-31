Kar eş anlamlısı nedir? Kar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde iki farklı şekilde ifade edilen kar kelimesi vardır. Ancak bu kelimeler aynı şekilde yazılmadığı için sesteş kabul edilmezler. Kar ve kâr olarak ifade edilen bu iki kelime iki farklı anlama sahiptir. Kar kelimesinin anlamı:

Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak düşen su buharı

Farsça "kār" kelimesinden alıntı olan "kâr" kelimesinin anlamı:

Alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı

İş

Fayda, yarar

Üretim faktörlerinden biri olan girişimcinin üretimden aldığı pay

Maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasındaki fark

Kar kelimelerinin birbirine karışmaması için yazımına dikkat edilmesi önerilir. Kar kelimesi yağış biçimini anlatmak için kullanılırken düzeltme işareti kullanılan a (â) ile yazılan kelimede anlam değişim olur ve kazanç anlamı kazanır. Kâr kelimesinin okunuşu da kardan farklıdır, a harfi biraz daha inceltilerek okunur. Sözlü ifadede bu ses hareketliliği sebebiyle anlam karmaşası olmaz ancak yazılı ifadelerde bahsedilen yazım kurallarına uymak doğru bir anlatım sağlar.

Kârın eş anlamlısı nedir?

Kar kelimesinin eş anlamı kelimeler yoktur ancak kâr kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Kâr kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ticaret ile ilgili olan anlamından gelen "kazanç" terimidir. Kâr eş anlamlısı olan kelimeler:

Kazanç

Meyve

Voli

Kârın eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Kâr kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: