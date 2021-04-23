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ÖZET | Leicester City - West Bromwich maç sonucu: 3-0

23.04.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Leicester City, West Bromwich Albion'ı 3-0 yendi.

ÖZET | Leicester City - West Bromwich maç sonucu: 3-0

Puan tablosunun 3. sırasındaki Leicester City, küme düşme hattındaki West Bromwich Albion'ı konuk etti. Ligdeki son 2 maçını kaybeden Leicester City, Vardy'nin 23, Evans'ın 26 ve Iheanacho'nun 36. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Leicester City kadrosundaki milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı. Yedek kulübesindeki Cengiz Ünder ise forma şansı bulamadı.

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar West Bromwich'e kiraladığı Diagne de ilk 11'de sahaya çıktı ve 61. dakikada yerini Robson-Kanu'ya bıraktı. Leicester City puanını 59'a çıkardı, West Bromwich Albion ise 24 puanda kaldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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