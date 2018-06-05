Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Ünlü isimlerin kimi zaman sosyal medya hesapları üzerinden ya da verdikleri bir röportajda kendilerine yapılan ahlaksız teklifleri ifşa ettikleri oluyor. Bunun son örneğini ise oyuncu Özge Borak gösterdi.

Bir dönem Ata Demirer’le evli olan Borak renkli kişiliği ve esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. Borak yaptığı son paylaşımla ise şaşırttı. Kendisine ahlaksız teklifte bulunan bir iş adamının mesajını paylaşarak onu ifşa eden Borak bu ifşasına yazdığı şu satırlarla da yaşananları eleştirdi:

“Çok fazla takipçi mesajı paylaşmam genellikle. Ya çok komikse ya ilginçse paylaşırım. Kadın, erkek fark etmez, herkese olmasa da bazılarına cevap vermeye çalışıyorum, bilen bilir. Ayrıca sevgi mesajları da çok oluyor, sağolun.

Bence geneli dozunda ve saygısızlık içermiyor. Ama bu hadsizliğe artık ne desem bilemedim. Pis, hadsiz. En iyisi şunu diyelim; Biz onun dizisini çektik canım…”

