MAGAZİN

Özge Borak defilede... Cesur tercih

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

Tasarımcı Cihan Nacar, 'Dramatik İroni' adını verdiği koleksiyonunu tanıttı. Defilenin dikkat çeken ismi ise Özge Borak oldu.

Özge Borak defilede... Cesur tercih

Koleksiyonlarında her sezon şehirli kadının güçlü görünümü ve arkasındaki romantik ve naif tarafı konu alan tasarımcı Cihan Nacar, dün akşam yeni koleksiyonu ‘Dramatik İroni’yi tanıttı.

Özge Ulusoy ve ünlü oyuncu Özge Borak’ın podyuma çıktığı defile seksi mayolar dikkat çekti.

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Barok duygularını Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Bu akşam benim için çok güzel ve kıymetliydi. Cihan Nacar’ın defilesinde tasarımlarından birini taşımak hem heyecan verici hem de unutulmaz bir anı oldu. Mesleğim mankenlik değil elbette ama profesyonel mankenlerle podyuma çıktık.

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Sahne gibi değil, bir başka hissediyor insan kendini. Farklıydı.. Cihan, arkadaşım, işini seven biri olarak en heyecanlı gecelerinden birine beni de ortak ettiğin için teşekkür ederim.

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Harikaydı.. Ve Aslıhan; sen iyi ki varsın, iyi ki zamanında Cihan’la bizi bir araya getirdin. Daha yolumuz uzun! Övgülerle karşılayan davetliler, utandırdınız, nasıl sevindim izahı yok. Ne mutlu."


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