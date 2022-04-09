Özge Borak’ın başrolünü üstlendiği Leyla Hanım filminin çekimleri başladı! Öyle bir rolle geliyor ki...

Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın yaşamını konu alan “Leyla Hanım”ın çekimleri büyük bir heyecanla başladı. Oyuncular, Kocaeli ve İstanbul’da oluşturulan dev platolarda kamera karşısına geçti.

LEYLA HANIM FİLMİ HAKKINDA

Filmin oyuncu kadrosunda Leyl Atakan karakterine hayat veren Özge Borak’ın dışında Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer ve Aylin Aras gibi isimler yer alıyor. Film, 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatını anlatıyor. Yapımın senaristliğini ve yönetmenliğini İlke İşisağ üstleniyor.



