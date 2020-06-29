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Özge Borak'tan bikinili paylaşım! 'Karpuz hüpleteceksin'

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 13:30 | Son Güncelleme

Koronavirüs ve sonrasında gelişen karantina süreci nedeniyle henüz denize girme fırsatı bulamayan oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabı üzerinden bikinili bir karesini paylaştı ve altına dileklerini sıraladı.

Özge Borak'tan bikinili paylaşım! 'Karpuz hüpleteceksin'

Son olarak İstanbullu Gelin adlı dizide izlediğimiz oyuncu Özge Borak, tam bir deniz aşığı… Geçen yaz bu tutkusuna dair bol miktarda paylaşıma imza atan Borak, bu sezon yaşanan salgın nedeniyle henüz deniz sezonunu açamadı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla denize girmek için ne kadar büyük bir heyecan duyduğunu gösteren güzel oyuncu son olarak kırmızı bikinili bir fotoğrafını paylaştı ve altına da şunları yazdı:

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“Farzet ki bu fotoğraf dün çekilmiş ve yine Burcu Ören çekmiş. Yanımda yine Ezgi Görücüoğlu var. Farzet ki az önce denizden çıktın, karpuz hüpleteceksin. Düşünmek bile güzel. Söyleye söyleye gerçek olacak. Hadi herkese iyi bir hafta olsun, mesela hafta sonu denize kavuşmuş olalım henüz kavuşamayanlar olarak. “

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