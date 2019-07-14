MAGAZİN

Özge Borak'tan evlilik itirafı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2019 10:27 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Özge Borak, film setinde tanışıp evlendiği, ancak çok geçmeden boşandığı eski eşi Ata Demirer ile ilgili konuştu. Güzel oyuncu bir daha evlenmeyi düşünmediğini de itiraf etti.

Özge Borak'tan evlilik itirafı!

İlk evliliğini 2006 yılında Bülent Şakrak ile yapıp 2010 yılında boşanan Özge Borak, ikinci evliliği olan Ata Demirer ile ilgili "Ata benim miladımdır" demişti.

Katıldığı bir programda ise bu sözleri kendisine yeniden hatırlatılan Özge Borak, boşanmalarına rağmen bu sözünün arkasında olduğunu belirtti.

Ata Demirer ile olan birlikteliğini 2012 yılında evliliğe dönüştüren, ancak çok geçmeden 2014 yılında boşanan Özge Borak, devamında ise "İki kez evliliği denedim olmadı. Artık asla demiyorum ama evlenmeyi düşünmüyorum" sözlerini sarf etti.

Ata Demirer ise geçtiğimiz dönemlerde katıldığı bir televizyon programında "Özge’ye aşık oldum evlendim, Allah’ın bildiğini kuldan mı saklayayım?” demişti.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Askerden geldi kural bozduAskerden geldi kural bozdu
Dünyanın en zengin insanı Datça'yı sevdi!Dünyanın en zengin insanı Datça'yı sevdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özge Borak Özge Borak ata demirer

En Çok Okunan Haberler

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Ünlü Youtuber, Show TV'den rekor tazminat kazandı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rosie Huntington-Whiteley kırmızı halıya damga vurdu

Elbisenin altı çok cesur! İç çamaşırı giymedi

Tolga Sarıtaş ilk kez paylaştı...

Askerden geldi kural bozdu

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezoz Datça'yı sevdi!

Dünyanın en zengin insanı Datça'yı sevdi!

Ünlü sanatçı Buray, Çorum’da konser verdi

Ünlü sanatçı Buray, Çorum’da konser verdi

Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu

Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu

Reynmen Ela ile YouTube Türkiye rekorunu kırdı

Reynmen Ela ile YouTube Türkiye rekorunu kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.