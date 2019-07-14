Özge Borak'tan evlilik itirafı!

İlk evliliğini 2006 yılında Bülent Şakrak ile yapıp 2010 yılında boşanan Özge Borak, ikinci evliliği olan Ata Demirer ile ilgili "Ata benim miladımdır" demişti.

Katıldığı bir programda ise bu sözleri kendisine yeniden hatırlatılan Özge Borak, boşanmalarına rağmen bu sözünün arkasında olduğunu belirtti.

Ata Demirer ile olan birlikteliğini 2012 yılında evliliğe dönüştüren, ancak çok geçmeden 2014 yılında boşanan Özge Borak, devamında ise "İki kez evliliği denedim olmadı. Artık asla demiyorum ama evlenmeyi düşünmüyorum" sözlerini sarf etti.

Ata Demirer ise geçtiğimiz dönemlerde katıldığı bir televizyon programında "Özge’ye aşık oldum evlendim, Allah’ın bildiğini kuldan mı saklayayım?” demişti.



