Özge Borak’tan romantik paylaşım! ‘Gidiyor gönlümün efendisi’

Marmara Bölgesi’nin en sevilen yazlık kesimlerinden biri olan Avşa Adası’nda Özge Borak ve ailesi tatilin keyfine varıyor. Bol bol denize giren ve güneşlenen Özge Borak bu anları sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gösteriyor. Son olarak Özge Borak annesi Buket Borak ve babası Selçuk Borak ile gün batımı manzarasını izledikleri bir anı sosyal medya hesabından paylaştı.



Özge Borak gün batımının güzelliğini takipçilerinin de göstermesini istediğinden birden çok paylaşım yaptı.



Güneşin batışına ‘gidiyor gönlümün efendisi’ tanımlamasını uygun gören oyuncu Özge Borak annesi ve babasıyla olan anlarını da yayınladı.

MANZARANIN TADINI ÇIKARTILAR



Annesi ve babasıyla Avşa Adası’nda tatil yapan Özge Borak gün batımı manzarası izlemek için sandalyesini alıp sahile gitti. Sahilin boş olmasından mutlu olan Borak paylaştığı fotoğrafın altına; “Herkes akşam oluyor, yemek telaşı diye eve koşarken, biz gün batımını izlemek için sahile koşuyoruz. Kapattık sahili kendimize” notunu ekledi.



