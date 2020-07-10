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Özge Borak yaz tatilinde organik tarıma başladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 01:38 | Son Güncelleme

Yaz tatili için Avşa Adası'na giden alan oyuncu Özge Borak, organik tarıma merak sardı.

Özge Borak yaz tatilinde organik tarıma başladı!

Koronavirüs salgının ülkemizde de görünmesinin ardından kendisini evinde karantinaya alan Özge Borak normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte aylar sonra Avşa Adası’na gitti.

Babasının yanında tatil yapan oyuncu burada organik tarıma merak sardı. Vaktinin çoğunu bahçede geçiren Borak, kavun ekti, domates topladı.

Özge Borak paylaşımına, "Bir süre bağdır, bahçedir çok duyarsınız benden. Sebzeyi, meyveyi dalından kendin koparıp yemek gibisi yok. Hele ki kendi bahçenden olunca daha bir başka. Öyle dönümlerce bahçemiz yok, avuç içi kadar ama bize yetiyor. Rahmetli dedemden kalma iki ağacımız var; armut ve erik. Yakında şeftali de olur, o daha fidan olmasına rağmen üstünde var birkaç tane. Bugün de kışın babamın saksılarda yetiştirdiği kavunları ektim bahçeye. Öptüm seni kavun, tutmamazlık etmeyin haaa. Ne güzel şey toprakla uğraşmak, bayılırım. Yarın da biber, salatalık fidesi alıp, onları dikeriz" notunu yazdı.
ozge
O anları da Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.


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