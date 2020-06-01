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Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 09:13 | Son Güncelleme

Özge Gürel, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Gürel, paylaşımına "Nice yollara, nice yıllara" notunu düştü.

Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama

Özge Gürel ile 4 yıldır aşk yaşayan Serkan Çayoğlu, dün 33 yaşına bastı.

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Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisinin yeni yaşını kutladı. Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Gürel, paylaşımına şu notu düştü:

'..Ben, hayatı delice sevdiysem nasıl, diyorum, seni de öyle. ... Kendi çukurunu bulmuş deniz gibiyim, diyorum, yanında, o sabahları eğilip öpüyor denizi.' Birhan Keskin... Nice yollara, nice yıllara...

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Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama - Magazin haberleri

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