MAGAZİN

Özge Gürel'den yeni proje açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.09.2018 02:14 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Özge Gürel, yeni bir projede yer alacağı haberlerine bir açıklama yaptı.

Özge Gürel'den yeni proje açıklaması

Özge Gürel, son günlerde hakkında çıkan iş görüşmeleri haberleri üzerine de bir açıklama yaptı.

Anlaştığı herhangi bir projenin olmadığını belirten Gürel açıklamasında, 'Son günlerde iş görüşmelerimizle ilgili çıkan haberlere istinaden bir açıklama yapma zorunluluğu doğdu benim için. Menajerlik şirketimle birlikte değerlendirdiğimiz, sıcak baktığımız işler elbette var ama anlaştığımız bir proje yok. Kararımı verdiğimde sizlerle paylaşmak ,için sabırsızlanıyorum. İçimize sinen, bizim için en doğru projede görüşmek üzere' dedi.

Son olarak Dolunay dizisinde rol alan oyuncu Özge Gürel, geçtiğimiz günlerde imajını değiştirmiş ve kıvırcık saçlı haliyle beğeni toplamıştı.

özge-gürel

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