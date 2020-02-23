Özge Özpirinçci'den estetik itirafı

Özge Özpirinçci geçen günlerde de yüzünde hiçbir müdahale bulunmadığını söyleyip 'Her sabah 10 dakika yüz yogası' yapıyorum' demişti. Güzel oyuncudan yeni bir itiraf geldi.

Oyuncu Özge Özpirinçci, Pelin Kaya’nın YouTube’daki programında estetikle ilgili 3 itirafta bulundu. "Dişlerimi sıktığım için çeneme botoks yaptırıyorum" diyen Özge Özpirinçci açıklamasının devamında şunları söyledi: "Diğer botoks boynumda. Çünkü boyun kaslarım çok belli oluyor. Bir kez de alnımdaki çizgiye botoks yapıldı."

Ünlü oyuncu 'Yüzümde hiç dolgu yok' diye de belirtti.



