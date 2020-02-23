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Özge Özpirinçci'den estetik itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 10:51 | Son Güncelleme

Son olarak Kadın dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Özge Özpirinçci'den estetik itirafı geldi. Özge Özpirinçci yüzüne yaptırdığı estetikleri açıkladı.

Özge Özpirinçci'den estetik itirafı

Özge Özpirinçci geçen günlerde de yüzünde hiçbir müdahale bulunmadığını söyleyip 'Her sabah 10 dakika yüz yogası' yapıyorum' demişti. Güzel oyuncudan yeni bir itiraf geldi.

Oyuncu Özge Özpirinçci, Pelin Kaya’nın YouTube’daki programında estetikle ilgili 3 itirafta bulundu. "Dişlerimi sıktığım için çeneme botoks yaptırıyorum" diyen Özge Özpirinçci açıklamasının devamında şunları söyledi: "Diğer botoks boynumda. Çünkü boyun kaslarım çok belli oluyor. Bir kez de alnımdaki çizgiye botoks yapıldı."

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Ünlü oyuncu 'Yüzümde hiç dolgu yok' diye de belirtti.


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Özge Özpirinçci, Özge Özpirinçci estetik,

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