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Özge Özpirinçci'den romantik sözler: Bekleyemedim sevgilim!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.12.2018 13:04 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin güzel oyuncusu Özge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk'ün doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Özge Özpirinçci paylaşımında "İyi ki seviyoruz birbirimizi" dedi.

Özge Özpirinçci'den romantik sözler: Bekleyemedim sevgilim!

Burak Yamantürk'le uzun zamandır aşk yaşayan Özge Özpirinçci, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile kutladı.

İşte o sözler:

"Gece yarısını bekleyemedim sevgilim! Yanımda olduğun, nefesini benimle paylaştığın her gün için şükürler olsun! Anan iyi ki doğurmuş seni! İyi ki karşılaştırmış bizi kader!

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İyi ki seviyoruz birbirimizi! Çok teşekkür ederim! Hayat bize ne getirse getirsin bir arada göğüsleyemeyeceğimiz zorluk yok! Seni çok seviyorum! İyi ki doğmuşsun! Bundan sonrası çok daha güzel olacak!"

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