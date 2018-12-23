Özge Özpirinçci'den romantik sözler: Bekleyemedim sevgilim!

Burak Yamantürk'le uzun zamandır aşk yaşayan Özge Özpirinçci, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile kutladı.

İşte o sözler:

"Gece yarısını bekleyemedim sevgilim! Yanımda olduğun, nefesini benimle paylaştığın her gün için şükürler olsun! Anan iyi ki doğurmuş seni! İyi ki karşılaştırmış bizi kader!

İyi ki seviyoruz birbirimizi! Çok teşekkür ederim! Hayat bize ne getirse getirsin bir arada göğüsleyemeyeceğimiz zorluk yok! Seni çok seviyorum! İyi ki doğmuşsun! Bundan sonrası çok daha güzel olacak!"

