MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk'ün yelkenli kazası

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk'ün yelkenli kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 02:19 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Burak Yamantürk, Marmaris tatillerinde bir ilk gerçekleştirdi ve yelkenli tekne kullandı. Ancak ünlü çift, yelkenli deneyimleri sırasında talihsiz bir kaza yaşadı.

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk'ün yelkenli kazası

Yaz tatillerini Marmaris'te geçiren Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, yelkenli tekne kullanmak için eğitim almaya başladı.

ozgeic

Ancak yelkenli deneyimleri sırasında rüzgarın azizliğine uğrayan ünlü çift, teknelerini döndürmek isterken talihsiz bir kaza yaşadı. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk dengelerini kaybetti ve denize düştü.

ozgeic1

Özge Özpirinçci Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Rüzgara ayak uydurmayı öğreniyordum. Çok eğlenceli ve heyecanlıydı” diyerek heyecanını anlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını kurtarmak için pencereden atladı Canını kurtarmak için pencereden atladı
Kuaförüm Sensin'in birincisi belli oldu!Kuaförüm Sensin'in birincisi belli oldu!
Enis Arıkan Survivor'da Nisa ile yarıştı!Enis Arıkan Survivor'da Nisa ile yarıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarına Tek Bilet konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix'in yeni Türk filmi yayınlandı! Yarına Tek Bilet filmi fragmanı izle!

Yarına Tek Bilet konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix'in yeni Türk filmi yayınlandı! Yarına Tek Bilet filmi fragmanı izle!

Kuaförüm Sensin'de birinci kim oldu? Hangi yarışmacılar elendi? İşte Kuaförüm Sensin 19 Haziran Cuma sonuçları

Kuaförüm Sensin'in birincisi belli oldu!

Kadir Doğulu'dan 'pantolonun yırtık' diyen takipçisine yanıt!

Kadir Doğulu'dan 'pantolonun yırtık' diyen takipçisine yanıt!

Selin Ciğerci, Bodrum tatili için özel uçak kiraladı! Lüks otomobilleri ise tırla taşındı

Koronavirüs korkusundan özel uçakla tatile gitti! Lüks araçlarını da götürdü

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da yeni takımlar büyük ödül için yarıştı! İşte 19 Haziran Cuma Survivor'da kazanan takım

Survivor'da büyük ödülü kazanan belli oldu! Özel jetle...

Survivor Barış Murat Yağcı'dan ada konseyi itirafı: Ağlayacağımı bildiğim için anlatmadım

Hayat hikayesiyle duygulandıran Barış'tan itiraf: Ağlayacağımı bildiğim için anlatmadım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.