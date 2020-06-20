Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk'ün yelkenli kazası

Yaz tatillerini Marmaris'te geçiren Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, yelkenli tekne kullanmak için eğitim almaya başladı.

Ancak yelkenli deneyimleri sırasında rüzgarın azizliğine uğrayan ünlü çift, teknelerini döndürmek isterken talihsiz bir kaza yaşadı. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk dengelerini kaybetti ve denize düştü.

Özge Özpirinçci Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Rüzgara ayak uydurmayı öğreniyordum. Çok eğlenceli ve heyecanlıydı” diyerek heyecanını anlattı.



