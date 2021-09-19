MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendi

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendi

19.09.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde anne-baba olmak için gün sayan oyuncu çift Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, dün akşam Marmaris Bozburun'da nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin nikahına, aileleri ve yakın dostları katıldı.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendi

Bebek sahibi olmaya hazırlanan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çifti, Bozburun Yat Kulübü’nde sade bir törenle evlendi. 20 kişinin katıldığı törende oyuncu çiftin nikah şahitliklerini Tanem Sivar ile Nail Gönenli yaptı.

116361882_164223868562427_3434220928299918554_n(1)
Oyuncu çiftin, bebekleri dünyaya geldikten sonra İstanbul’da görkemli bir düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

135031864_1053377861830595_8168677057865801141_n

Hamileliğinde 6’ncı ayı geride bırakan ve kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, "Hamileyken düğün yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökhan Çıra açıklaması: Yeniden evlenebilirimGökhan Çıra açıklaması: Yeniden evlenebilirim
Korku dolu anlar! Çırpınışlarını gören sahile koştuKorku dolu anlar! Çırpınışlarını gören sahile koştu
Bir göğsüm alınacak. 43 kiloya kadar düştümBir göğsüm alınacak. 43 kiloya kadar düştüm
Anahtar Kelimeler:
Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ordu'da koronavirüs nedeniyle bir fen lisesi uzaktan eğitime geçti

Ordu'da koronavirüs nedeniyle bir fen lisesi uzaktan eğitime geçti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda ve konuttaki fiyat artışıyla ilgili açıklama: Bu zulmün önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda ve konuttaki fiyat artışıyla ilgili açıklama: Bu zulmün önüne geçeceğiz

Koronavirüsten sonra 65 yaş üstü için yeni tehlike! Vakalarda yüzde 50 artış var

Koronavirüsten sonra 65 yaş üstü için yeni tehlike! Vakalarda yüzde 50 artış var

Sıfır araç sahiplerinden konvoylu protesto: Mağdur olduk

Sıfır araç sahiplerinden konvoylu protesto: Mağdur olduk

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yarı çıplak paylaşım! "Onu da giymeseydin"

Yarı çıplak paylaşım! "Onu da giymeseydin"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

MİT dizisi Teşkilat'ta flaş değişiklik! Mete Başkan'ın yerine o isim geldi

MİT dizisi Teşkilat'ta flaş değişiklik! Mete Başkan'ın yerine o isim geldi

"Her şey çok pahalı" dedi ve ekledi: Memlekete...

"Her şey çok pahalı" dedi ve ekledi: Memlekete...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.