Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk evlendi

Bebek sahibi olmaya hazırlanan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çifti, Bozburun Yat Kulübü’nde sade bir törenle evlendi. 20 kişinin katıldığı törende oyuncu çiftin nikah şahitliklerini Tanem Sivar ile Nail Gönenli yaptı.



Oyuncu çiftin, bebekleri dünyaya geldikten sonra İstanbul’da görkemli bir düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Hamileliğinde 6’ncı ayı geride bırakan ve kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, "Hamileyken düğün yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin" demişti.

