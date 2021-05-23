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Özge Özpirinçci yeni dizisi için imaj değiştirdi: Yeni karakter yükleniyor

23.05.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci imaj değiştirdi. Yeni saç stiliyle olan fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Özge Özpirinçci, "Yeni karakter yükleniyor" notunu yazdı.

Özge Özpirinçci yeni dizisi için imaj değiştirdi: Yeni karakter yükleniyor

Son olarak Fox TV'de yayınlanan Kadın isimli dizisinde başrol oynayan Özge Özpirinçci, daha sonra ise Kıvanç Tatlıtuğ ile Netflix için çekilen Bir Denizaltı Hikayesi dizisi için kamera karşısına geçti.

Bir-Denizalti-Hikayesi-konusu

İlk sezon çekimleri tamamlanan Bir Denizaltı Hikayesi isimli bilim kurgu aksiyon türündeki dizi 2021 sonbaharında yayınlanmaya başlayacak.

bir-denizalti-hikayesi-netflix

Özge Özpirinçci, yeni bir projeye daha başlıyor. Yine bir Netflix dizisi olan İlk ve Son'da rol alacağı öğrenilen Özpirinçci, yeni dizisi için imajını değiştirdi.

Özge Özpirinçci saçlarının yeni halinin Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına "Yeni karakter yükleniyor" notunu yazdı.

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Özge Özpirinçci
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