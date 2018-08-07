MAGAZİN

Özge Ulusoy'dan bornozlu paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2018 09:41 | Son Güncelleme

Model ve sunucu Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla takipçilerinin sorularına yanıt verdi.

Özge Ulusoy'dan bornozlu paylaşım!

Sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan pek çok isim var. Bunlardan biri de Özge Ulusoy…

Şimdilerde bir televizyon kanalında program sunuculuğu yapan Ulusoy, takipçilerinden yüzünün neden beyaz olduğuna dair yöneltilen çok sayıda soruya toplu bir yanıt verdi.

Tatilde seksi pozlar paylaşıp gündem olan Özge Ulusoy sorulara da cesur bir fotoğraf paylaşarak yanıt verdi!

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Üzerinde bornozla otururken çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaşan Özge Ulusoy, instahikaye kısmından paylaştığı fotoğrafın üzerine; “Yüzün dene beyaz sorularına toplu cevap: Güneşe çıkarmıyorum… Sebep: Lekelerimi yok etmeye çalışıyoruz…” notunu düştü.


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Özge Ulusoy özge ulusoy tatil

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gölgelerin gücü adına vücut bendeeeee.......... diyor.
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