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  4. Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 15:18 | Son Güncelleme

Estetik yaptırdığı konuşulan Özge Ulusoy, merak edilenleri anlattı. 2. Sayfa programından Asiye Acar'ın soruları yanıtlayan Ulusoy, 'estetiğim yok' dedi.

"İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı. Plastik cerrahi ise ben ameliyat olmadım ama hep söylüyorum botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. Zaten saklamıyorum, yaptırdığım doktorları da seve seve paylaşıyorum. Eğer ameliyat olmam gerekirse de olurum. İleride olacağım. Yüzümü de gerdireceğim. Gerekirse yaptıracağım. Ben böyle şeylerden çekinmiyorum. Bakımlı olmak benim hoşuma gidiyor. Bu herkesin tercihi. Yaptırmayana da saygı duyarım, yaptırana da saygı duyarım. Mutlu olmadığım bir yer olsaydı da yaptırırdım."

İşte estetikle değişim yaşayan ünlüler...

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Anahtar Kelimeler:
özge ulusoy, 2. Sayfa, estetik,

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