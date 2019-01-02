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Özge Ulusoy: Geri kalan hayatımın ilk günü

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.01.2019 09:40 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız yılı İsveçli bankacı Joaquim Lundholm ile yaşadığı iki aylık sürpriz bir aşk ile tamamlayan manken Özge Ulusoy'dan yeni yıl paylaşımı.

Özge Ulusoy: Geri kalan hayatımın ilk günü

Vaktinin büyük bir çoğunluğunu işine ayıran Özge Ulusoy geride bıraktığımız yıla sadece birkaç ay süren sürpriz bir aşk da sıkıştırmıştı. Aşkları ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra sonlansa da Ulusoy’un bu ilişkide ciddi olduğu arkadaşlarının yaptığı açıklamalar ile ortaya çıkmıştı.

Yaşadıklarını geride bırakan Özge Ulusoy yeni yıla Fransa, Monte Carlo’da girdi. Kaldığı lüks otelin balkonunda kahvesini içerken görüldüğü bir fotoğrafını hesabından paylaşan Ulusoy bu karenin altına “Geri kalan hayatımın ilk günü” notunu düştü.


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