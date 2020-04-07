Özge Ulusoy: Kendi içime daha fazla dönmek istiyorum

37 yaşındaki manken Özge Ulusoy, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına evde kendisini önlem amaçlı karantinaya aldı. Ulusoy, bütün vaktini evde geçirdiği günlerde kafasındaki pek çok soruya da yanıt buldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ulusoy, koronavirüs sonrası hayatını nasıl sürdürmek istediğine dair bir paylaşımda bulundu.
"Kendi içime daha fazla dönmek istiyorum" diyen Ulusoy, "Daha fazla yardım ziyaretleri yapacağım" ifadelerini kullandı.
Benim aklımda buradan nasıl çıkacağımla ilgili birkaç hedef var. Allah'tan önce herkes için sağlık dileyerek tabi. Haydi, siz de bir liste hazırlayın! Hedefler koyalım.
1- Şu hayatta elimdekilerin kıymetini hep bildim ama bu olaydan sonra her şeyi daha da dikkatli tüketmeye, her şeyin kıymetini daha fazla bilmeye and içtim. Hepsini listeliyorum.
2-Kendi içime daha fazla dönmek istiyorum. Yaşım ilerledikçe hayatta istediklerimizin bize öğretilenden daha değişik olduğunu anlıyorum. Daha çok anda kalmak geçmiş ve gelecek kavramlarını çok uzağımda tutmaya and içiyorum.
3- Girdiğim halimden daha fit, daha güçlü bir vücut. (Daha ne olacak?' demeyin. Mesela bana hep kalın gelen belim, daha da ince olabilir)
4- Daha uzun ve daha gür kürek kemiklerimden aşağı kadar gelmiş saçlar… (Uzun süre evde kalmaktan değil de iyi bakmaktan uzasınlar ama...)
5- Daha organize ve daha değişik bir ev… Şimdiye kadar yoğun tempomdan evde çok az vakit geçirdim. Taşınırken bile yeteri kadar ilgilenemedim. Şimdi evde kaldıkça yapmak istediğim bir sürü değişiklik, almak istediğim parçalar görüyorum. Tabi bir yandan da evin dip köşesini de toparlıyorum adım adım. Muhteşem bir düzen geldi.
6- Yardım yapmak benim için vazgeçilmezdi. Allah'ın bize bahşettiklerini paylaşmadan bu dünyada aşırı faydasız ve boş ruhlar olacağımıza inandım hep. Çıktığımızda fiziki olarak da bulunacağım, daha fazla yardım ziyaretleri yapacağım. Şimdilik bunlar geldi aklıma. Haydi, siz de bir şeyler yazın!
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