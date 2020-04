Özge Ulusoy: Kendi içime daha fazla dönmek istiyorum

37 yaşındaki manken Özge Ulusoy, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına evde kendisini önlem amaçlı karantinaya aldı. Ulusoy, bütün vaktini evde geçirdiği günlerde kafasındaki pek çok soruya da yanıt buldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ulusoy, koronavirüs sonrası hayatını nasıl sürdürmek istediğine dair bir paylaşımda bulundu.

"Kendi içime daha fazla dönmek istiyorum" diyen Ulusoy, "Daha fazla yardım ziyaretleri yapacağım" ifadelerini kullandı.

İşte Özge Ulusoy'un o paylaşımı:

Benim aklımda buradan nasıl çıkacağımla ilgili birkaç hedef var. Allah'tan önce herkes için sağlık dileyerek tabi. Haydi, siz de bir liste hazırlayın! Hedefler koyalım.

"ELİMDEKİLERİN HEP KIYMETİNİ BİLDİM"

1- Şu hayatta elimdekilerin kıymetini hep bildim ama bu olaydan sonra her şeyi daha da dikkatli tüketmeye, her şeyin kıymetini daha fazla bilmeye and içtim. Hepsini listeliyorum.

"KENDİ İÇİME DÖNMEK İSTİYORUM"

2-Kendi içime daha fazla dönmek istiyorum. Yaşım ilerledikçe hayatta istediklerimizin bize öğretilenden daha değişik olduğunu anlıyorum. Daha çok anda kalmak geçmiş ve gelecek kavramlarını çok uzağımda tutmaya and içiyorum.