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Özge Ulusoy sevgilisinin doğum gününü kutladı

02.07.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş İnsanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan manken Özge Ulusoy, sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı. Ulusoy, doğum günü dışında sevgilisiyle fotoğraf paylaşmıyor.

Özge Ulusoy sevgilisinin doğum gününü kutladı

Üç yıldır İş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisiyle fotoğraf paylaştı. Ulusoy, dün Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak Çolakoğlu'nun doğum gününü kutladı.

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GELENEĞİ BOZMADI

Sevgilisiyle görüntülenmekten kaçınan Ulusoy paylaşımının altına, "İyi ki" notunu düştü. İlişkilerinin üçüncü yılında sevgilisinin doğum günleri dışında birlikte fotoğraf paylaşmayan ünlü model, geleneği bozmadı. Ulusoy, bu paylaşımla birlikte Faruk Çolakoğlu ile birlikte üçüncü paylaşımı oldu.

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Özge Ulusoy
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