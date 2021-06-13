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  4. Özge Ulusoy son haliyle şaşırttı! Açıklama yaptı: Her şey kontrol altında

Özge Ulusoy son haliyle şaşırttı! Açıklama yaptı: Her şey kontrol altında

13.06.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manken ve sunucu Özge Ulusoy'un burnuna estetik yaptırdıktan sonraki hali dikkat çekti. Ulusoy'un yüzündeki büyük değişime takipçilerinden yorum yağdı. Yorumların ardından yeni bir paylaşım daha yapan Ulusoy, "Fotoğrafta saç, makyaj, Photoshop falan biraz daha değişik çıkmış" dedi.

Özge Ulusoy son haliyle şaşırttı! Açıklama yaptı: Her şey kontrol altında

Yüzündeki değişimle sık sık gündeme gelen Özge Ulusoy, geçtiğimiz ay ilk kez estetik operasyon geçirdiğini söylemişti. Ulusoy, "Burnumdan burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" demişti.

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Instagram hesabından yeni pozlarını yayınlayan 38 yaşındaki ünlü modelin son görüntüsü hayranlarını şaşırttı.

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Mavi bandanasıyla kamera karşısında poz veren Özge Ulusoy'un paylaşımı, "Çok değişmişsin, seni tanımakta zorlandım", "Fotoğraftaki sen olamazsın!", "Kim bu?" şeklinde yorum yağmuruna tutuldu.

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YENİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Ulusoy "Fotoğrafta saç, makyaj, Photoshop falan biraz daha değişik çıkmış. Her şey kontrol altında" notunu yazdı.

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Özge Ulusoy
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