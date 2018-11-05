MAGAZİN

Özge Ulusoy'un bacakları olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 09:48 | Son Güncelleme

Özge Ulusoy sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla gündem oldu! Ulusoy'un bacaklarına uyguladığı photoshop hayranlarının gözünden kaçmadı

Özge Ulusoy'un bacakları olay oldu

Model Özge Ulusoy'un geride bıraktığımız aylarda bir dergi için verdiği pozlar yeniden gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma çok sayıda yorum alan ve bu yorumların neredeyse tamamı fotoğrafında photoshop olduğu şeklinde gelen Özge Ulusoy içlerinden bir yoruma cevap vermekten kendisini alamadı.

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Paylaştığı fotoğrafın altına yapılan; “Yani siz şimdi bu fotoğraftaki bacaklarda bi anormallik olmadığını mı söylüyorsunuz enteresan” yorumuna kayıtsız kalmadı ve şu yanıtı verdi:

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“Elim önüne gelip bacağımın bir kısmını kapamış neden anlaşılmadı biz de anlamadık” şeklinde bir yanıt verdi.

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özge ulusoy Özge Ulusoy bacakları

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