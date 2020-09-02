Özge Ulusoy'un formunun sırrı

Ata Konak Kahvaltı ve Şarküteri Salonu, önceki gün Ataşehir’de kapılarını açtı. Açılış öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy, kahvaltının en önemli öğün olduğunu vurgulayarak, formunu kahvaltıya borçlu olduğunu vurguladı.

Mekanın hem mimari hem de işletme sahibi Nedim Acar: “Hem lezzet hem sağlıklı yaşama değer veren bir kahvaltı salonu konsepti yaratarak markalaşma yolunda ilk adımımızı attık. Ata Konak’ta her bir ürünü kendi yöresinden getirerek doğallığını bozmadan müşterilerimizle buluşturuyoruz.” dedi.



