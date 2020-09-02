MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özge Ulusoy'un formunun sırrı

Özge Ulusoy'un formunun sırrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 09:54 | Son Güncelleme

Bir firmanın açılışına katılan Özge Ulusoy, formunun sırrını kahvaltıya borçlu olduğunu açıkladı.

Özge Ulusoy'un formunun sırrı

Ata Konak Kahvaltı ve Şarküteri Salonu, önceki gün Ataşehir’de kapılarını açtı. Açılış öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy, kahvaltının en önemli öğün olduğunu vurgulayarak, formunu kahvaltıya borçlu olduğunu vurguladı.

6456465

Mekanın hem mimari hem de işletme sahibi Nedim Acar: “Hem lezzet hem sağlıklı yaşama değer veren bir kahvaltı salonu konsepti yaratarak markalaşma yolunda ilk adımımızı attık. Ata Konak’ta her bir ürünü kendi yöresinden getirerek doğallığını bozmadan müşterilerimizle buluşturuyoruz.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Eser Yenenler: 15 gitti, 15 kaldıEser Yenenler: 15 gitti, 15 kaldı
Haldun Boysan neden öldü?Haldun Boysan neden öldü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
Esra Erol'da akıl almaz ilişki
Esra Erol'da akıl almaz ilişki
CHP'den Abdullah Gül ve Muharrem İnce açıklaması
CHP'den Abdullah Gül ve Muharrem İnce açıklaması
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Göğüs ucu kapağını çıkarmadan ayna karşısına geçti
Göğüs ucu kapağını çıkarmadan ayna karşısına geçti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık kimin oldu?
MasterChef'te kazanan belli oldu
Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Adadan kaçmaya çalıştım
Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Adadan kaçmaya çalıştım
Demet Akalın: Burs verdiğim çocuklar adam oldu
Demet Akalın: Burs verdiğim çocuklar adam oldu
Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan aşk paylaşımı
Ünlü çiftten aşk paylaşımı!
Pelin Akil'den 4. yıl kutlaması
Pelin Akil'den 4. yıl kutlaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.