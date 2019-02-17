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Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu ilk kez görüntülendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2019 09:00 | Son Güncelleme

Manken Özge Ulusoy, yeni sevgilisi iş adamı Faruk Çolakoğlu ile önceki akşam ilk kez görüntüleNdi. Faruk Çolakoğlu'nun korumalarının gazetecilere tavrı ise herkesi şoke etti.

Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu ilk kez görüntülendi

Özge Ulusoy, önceki gün yeni sevgili Faruk Çolakoğlu ile ilk kez görüntülendi. Bir mekanda yaklaşık 3 saat yemek yiyip birlikte vakit geçiren ikili, korumalar eşliğinde araca binerek uzaklaştılar.

Daha önce İspanya'da tatil yapan ve aşklarını basından uzak sürdürmek isteyen Özge Ulusoy ile Faruk Çolakoğlu önceki akşam lüks bir restorandan çıkarken görüntülendi.

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İLK KEZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Snob Magazin'de yer alan habere göre; yaklaşık üç saat boyunca Uzak Doğu mutfağının lezzetlerini tadıp, keyifli vakit geçiren ikili mekan çıkışı ilk kez görüntülendi.

Faruk Çolakoğlu'nun iki koruması, patronları mekandan ayrılmadan yaklaşık 20 dakika önce restoranın kapısına geldiler.

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KORUMALAR ARACI GAZETECİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Hızlı adımlarla arabalarına binen ikili aşk sorularını yanıtsız bıraktı.

Korumalar kullandıkları aracı gazetecilerin üstüne sürerek patronları Faruk Çolakoğlu'nu apar topar kaçırdılar.

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özge ulusoy Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu

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