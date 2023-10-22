Özgü Namal ve Özcan Deniz'li Kızıl Goncalar'a bomba transfer! Çok ünlü bir isim kadroda

Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar'ın 25 Ekim'de sete çıkması planlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre giderek şekillenen oyuncu kadrosuna bir yeni oyuncu daha katıldı. O ism dizide bir başhekimi canlandıracak.

ÜNLÜ İSİM KADRODA

Gold Film’in FOX için çekmeye hazırlandığı Kızıl Goncalar dizisi sete çıkmadan önce bir oyuncu ile daha anlaşma imzaladı. Kızıl Goncalar dizisi Özgü Namal (Meryem) ve Özcan Deniz’i (Levent) başrolde buluşturacak. Geçen günlerde okuma provası yapılan dizinin senaryosu Necati Şahin’in imzasını taşıyor.

Ödüllü yönetmenlerimizden Ömür Atay’ın çekeceği dizinin güçlü ekibine Hamdi Alkan da katıldı. Hamdi Alkan dizide başhekim rolünü canlandıracak.

OYUNCU KADROSU ŞEKİLLENDİ

FOX’un aralık dizileri arasında yayınlamayı planladığı çok konuşulacak projeyle ilgili kulislerde pazartesi akşamları seyirciyle buluşacağı konuşuluyor.

Dizinin oyuncuları arasında Özgü Namal (Meryem) Özcan Deniz (Levent), Şerif Erol (Suavi), Erkan Avcı (Sadi Hüdayi), Hazal Türesan (Beste), Duygu Sarışın (Hande), Selen Öztürk (Hasna), Sitare Akbaş (Birgül), Mert Yazıcıoğlu (Cüneyd), Mert Turak (Naim), Tuğrul Tülek (Seçkin), Asiye Dinçsoy (Müyesser), Mina Demirtaş (Zeynep) Esma Yılmaz (Mira), Zehra Kelleci (Feyza), Yakup Turgut (Arif), Mısra Tüfek (Esra), Gürhan Elmalıoğlu (İdris) ve Hamdi Alkan gibi isimler yer alıyor.







