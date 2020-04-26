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Özgürlüğün Sesi: Bilal filmini kimler seslendirdi? O Bilal-i Habeşi kimdir? Özgürlüğün Sesi: Bilal konusu ne?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 23:39 | Son Güncelleme

Khurram H. Alavi ve Ayman Jamal tarafından 2015 yılında yapılan Özgürlüğün Sesi: Bilal filmi bu akşam ilk kez ekranlarda olacak. Dublaj kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Ayça Bingöl, Tamer Karadağlı, gibi isimlerin yer aldığı Özgürlüğün Sesi: Bilal filminin konusu merak ediliyor. Peki, Bilal-i Habeşi kimdir? Özgürlüğün sesi: Bilal filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Özgürlüğün Sesi: Bilal filmini kimler seslendirdi? O Bilal-i Habeşi kimdir? Özgürlüğün Sesi: Bilal konusu ne?

Bilal-i Habeşi'nin hayatı sinema filmine konu olmuştu. Barajoun Entertainment tarafından üretilen ve Khurram H. Alavi ve Ayman Jamal tarafından yönetilen 2015 yapımı animasyon filmi Özgürlüğün Sesi Bilal filmi beyaz perde ardından TV’de ilk kez izleyicilerle buluşuyor. Özgürlüğün Sesi Bilal, Hz. Muhammed'e ilk inananlardan siyahi bir köle olan Bilal-i Habeşi'nin hikâyesini anlatıyor. Peki,Bilal-i Habeşi kimdir? Özgürlüğün Sesi Bilal filmine konu olan Bilal-i Habeşi'nin hayatı ile ilgili bilgiler...

Diyanet işleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli Özgürlüğün Sesi Bilal filminin dublaj kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Ayça Bingöl, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve Hakan Vanlı gibi sanatçılar bulunuyor. Khurram H. Alavi ve Ayman Jamal'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu yine Ayman Jamal'a ait. Animasyon türündeki bu filmin orijinal seslendirme kadrosunda Ian McShane, Adewale Akinnuoye-Agbaje, John Eric Bentley yer alıyor. Filmin müzikleri Atli Örvarsson tarafından yapıldı.

BİLAL-İ HABEŞİ KİMDİR?

Bilâl-i Habeşî veya Bilal bin Rebah (d. 581, ö. 641), İslam’ın ilk müezzini. Habeşistanlı köle bir ailenin çocuğu olarak Mekke’de dünyaya geldi. Annesinin adı Hamâme, babasının adı Rebah’tır. İslamiyet’i ilk kabul edenlerden ve bunu açıktan ilan eden ilk yedi kişiden biridir. Ümeyye bin Halef’in, kölesi Bilal’in İslam’ı seçtiğini duyduğunda onu vazgeçirmek için ağır işkencelere başvurduğu rivayet edilir. Bilal’in işkenceler karşısındaki direncinin Mekkeli müşrikleri çok etkilediği söylenir. Ümeyye b. Halef’in Bilâl’e yaptığı işkencelere çok üzülen Ebu Bekir, ona bu işkenceden vazgeçmesini söyledi. O da: Onun ahlakını bozan sensin, onu bizden uzaklaştıran senden başkası değildir dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir ona şu cevabı verdi: Benim yanımda senin şu kölenden daha güçlü ve kuvvetlisi var. Hem de senin dinindendir. İstersen onu al ve bunu bana ver. Ümeyye b. Halef bu teklifi kabul edip öteki köleyi aldi ve Bilâl’i Ebu Bekir’e verdi. Böylece Ebu Bekir Bilal’i işkenceden kurtarmış oldu. Bilâl-i Habeşî, 622 yılındaki hicrete katılarak Mekke’den Medine’ye geldi. Medine’de Müslümanlar, namaz vakitlerinin bir şekilde bildirilmesi gerektiğine karar verdiler. Ancak bunun ne şekilde olacağı konusunda fikir birliğine varılamadı. Bu sıralarda Abdullah bin Zeyd, gördüğü bir rüyayı Muhammed’e anlattı. Rüyasında ezanın bugünkü şeklini duymuştu. Bunun üzerine Muhammed, duyduğu ezanı Bilal’e öğretmesini ve bundan sonra namaz vakitlerinin ezanla duyrulacağını bildirdi.[5] Böylece ilk ezan okuyan (müezzin) Bilal olmuştur. Bir süre sonra Bilâl-i Habeşî sabah ezanına essalâtü hayrun minnen nevm (namaz uykudan hayırlıdır) şeklinde bir ekleme yaptı ve Muhammed, Bilâl, bu ne güzel söz! diye onu tasvip etti. Bilâl-i Habeşî Bedir, Uhud, Hendek dahil Muhammed’le beraber tüm savaşlara katıldı. Muhammed’in ölümünden sonra Bilal, Şam’a yerleşti. Rivayet edildiğine göre bir gün gördüğü bir rüya üzerine Şam’dan Medine’ye geldi ve sabah ezanını okudu. Bilal’in sesini duyan halk, Muhammed’in yaşadığı günleri hatırlayarak sokaklara döküldü.Tekrar Şam’a dönen Bilâl-i Habeşî, 641 yılında vefat etti. Ehl-i Beyt mezarı olarak bilinen Şam’daki Bab’üs Sağîr mezarlığına defnedilmiştir.

ÖZGÜRLÜĞÜN SESİ: BİLAL FİLMİNİ KİMLER SESLENDİRİYOR?

Khan Medya tarafından hazırlanan filmi ülkemizde seslendiren ünlüler şöyle:

Engin Altan Düzyatan

Tamer Karadağlı

Ayça Bingöl

Volkan Severcan

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