Özlem Kaymaz ilk kez Fikret Orman'ın fotoğrafını paylaştı!

Fikret Orman, sevgilisi Özlem Kaymaz ile Karadeniz tatiline çıktı. Özlem Kaymaz tatil görüntülerini Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman (50) ile sevgilisi, 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz (44) geçen hafta Esra Erol'un doğumgünü partisine el ele gelmişti.

Fikret Orman'ın 1992'de evlenip 2002'de boşandığı Sedef Orman'dan iki kızı var. Özlem Kaymaz'ın da 16 yıl evli kalıp 2012'de boşandığı Hollandalı Watze de Vries'den 3 çocuğu var.

