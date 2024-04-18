Özlem Yıldız dudakları eleştirilince dayanamadı! Takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu

Sunucu Özlem Yıldız özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Her gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Yıldız bu defa son pozlarıyla adından söz ettirdi.

O YORUMA KAYITSIZ KALAMADI

Siyah mini elbisesiyle poz veren Özlem Yıldız'ın gönderisine bir takipçisi 'Kendini güzel mi zannediyorsun? O dudaklar ne? Birde gerile gerile yürüyüş deve kulağınla' diyerek yorum yaptı.

'KUSMUK EMOJİLERİNİZE...'

Özlem Yıldız bu yoruma kayıtsız kalamadı ve 'Fatma teyzecim diyeceğim yaşta büyüksünüz güzelim diye bir beyanım olmadı, gerilerek hiç yürümedim. En son kusmuk emojilerinize de ellerinizden öperim diyerek karşılık veriyorum' dedi. Ünlü isim takipçisine verdiği bu yanıtla kısa sürede gündem oldu.