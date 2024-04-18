MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özlem Yıldız dudakları eleştirilince dayanamadı! Takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu

Özlem Yıldız dudakları eleştirilince dayanamadı! Takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.04.2024 10:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin ünlü mankeni ve şimdilerde ise sunucu olan Özlem Yıldız sosyal medyadaki paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiriyor. Her gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Özlem Yıldız dudakları eleştirilince dayanamadı. Takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.

Özlem Yıldız dudakları eleştirilince dayanamadı! Takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu

Sunucu Özlem Yıldız özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Her gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Yıldız bu defa son pozlarıyla adından söz ettirdi.

O YORUMA KAYITSIZ KALAMADI

Siyah mini elbisesiyle poz veren Özlem Yıldız'ın gönderisine bir takipçisi 'Kendini güzel mi zannediyorsun? O dudaklar ne? Birde gerile gerile yürüyüş deve kulağınla' diyerek yorum yaptı.

ÖZLEM YILDIZ

'KUSMUK EMOJİLERİNİZE...'

Özlem Yıldız bu yoruma kayıtsız kalamadı ve 'Fatma teyzecim diyeceğim yaşta büyüksünüz güzelim diye bir beyanım olmadı, gerilerek hiç yürümedim. En son kusmuk emojilerinize de ellerinizden öperim diyerek karşılık veriyorum' dedi. Ünlü isim takipçisine verdiği bu yanıtla kısa sürede gündem oldu.

özlem yıldız yorum

10 bin dolarlık nafaka krizi ile gündemdeydi! Eski eşten olay sözler 10 bin dolarlık nafaka krizi ile gündemdeydi! Eski eşten olay sözler

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkında babalık davası açılmıştı! Uğur Dündar her şeyi anlattıHakkında babalık davası açılmıştı! Uğur Dündar her şeyi anlattı
Netflix Türkiye 'isyanı' patlak verdi: Aynı yüzler, aynı hikayeler...Netflix Türkiye 'isyanı' patlak verdi: Aynı yüzler, aynı hikayeler...
Elenirken söylediği sözler kafa karıştırdı! 'Sıradaki isim o mu?Elenirken söylediği sözler kafa karıştırdı! 'Sıradaki isim o mu?
Anahtar Kelimeler:
Özlem Yıldız Manken
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da dehşete düşüren olay! Define ararken mağara çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da dehşete düşüren olay! Define ararken mağara çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti

Yüzbinlerce kamu işçisini ilgilendiren önemli karar AYM'den geldi!

Yüzbinlerce kamu işçisini ilgilendiren önemli karar AYM'den geldi!

Bir il bunu konuşuyor! Seçim sonrasının en ilginç haberi: Belediye araçlarını parçalayıp sattılar

Bir il bunu konuşuyor! Seçim sonrasının en ilginç haberi: Belediye araçlarını parçalayıp sattılar

Mide bulandıran görüntüler! Bunları insanlara yedireceklerdi

Mide bulandıran görüntüler! Bunları insanlara yedireceklerdi

Şampiyonlar Ligi'nde çok acayip gece! 120 dakika yetmedi, kaleci bile gol attı

Şampiyonlar Ligi'nde çok acayip gece! 120 dakika yetmedi, kaleci bile gol attı

Bilimin 175 yıldır çözemediğini Türk dahi çözdü! Yaşamın nasıl başladığını ortaya çıkardı: Gururlandıran 'Atatürk'detayı

Bilimin 175 yıldır çözemediğini Türk dahi çözdü! Yaşamın nasıl başladığını ortaya çıkardı: Gururlandıran 'Atatürk'detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.