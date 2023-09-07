ÖZÜR DİLERİM FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Özür Dilerim filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Film nerede çekildi?

Özür Dilerim filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de FOX TV'de ekrana gelecek olan yerli yapım Özür Dilerim filmi merakla bekleniyor. Komedi tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini İbrahim Büyükak yapıyor. İşte İbrahim Büyükak'ın yazıp yönettiği Özür Dilerim filmi ile ilgili merak edilenler...
Bir deniz fenerinde bekçi olan Erkin, 30'lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve'den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.
İbrahim Büyükak - Erkin
Oğuzhan Koç - Koray
Gizem Karaca - Merve
Mert Turak - Poyraz
Yeliz Kuvancı - Canan
Müfit Kayacan - Hicabi
Metin Coşkun - Yüksel Dede
Yonca Şahinbaş - Şükran
Kerimcan Kamal - Haldun
Gümeç Alpay - Asuman
Fatma Toptaş - Seyyal
Binnur Şerbetçioğlu - Sevil
Emre Akarsu - Emre
Kadir Polatçı - Kadir
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Mucize Doktor
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Bu Tabak Kimin?
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Özür Dilerim (Yerli Film)
01:15 Bu Tabak Kimin?
03:30 En Hamarat Benim
05:45 Kefaret