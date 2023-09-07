ÖZÜR DİLERİM FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Özür Dilerim filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Film nerede çekildi?

Özür Dilerim filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de FOX TV'de ekrana gelecek olan yerli yapım Özür Dilerim filmi merakla bekleniyor. Komedi tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini İbrahim Büyükak yapıyor. İşte İbrahim Büyükak'ın yazıp yönettiği Özür Dilerim filmi ile ilgili merak edilenler...

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ KONUSU

Bir deniz fenerinde bekçi olan Erkin, 30'lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve'den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ OYUNCULARI

İbrahim Büyükak - Erkin

Oğuzhan Koç - Koray

Gizem Karaca - Merve

Mert Turak - Poyraz

Yeliz Kuvancı - Canan

Müfit Kayacan - Hicabi

Metin Coşkun - Yüksel Dede

Yonca Şahinbaş - Şükran

Kerimcan Kamal - Haldun

Gümeç Alpay - Asuman

Fatma Toptaş - Seyyal

Binnur Şerbetçioğlu - Sevil

Emre Akarsu - Emre

Kadir Polatçı - Kadir

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Mucize Doktor

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Bu Tabak Kimin?

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Özür Dilerim (Yerli Film)

01:15 Bu Tabak Kimin?

03:30 En Hamarat Benim

05:45 Kefaret

