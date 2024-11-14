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  4. Pablo Picasso'ya ait tablo, Türkiye'nin en küçük illerinden birinde bulundu! Tam satacakken yakalandılar: Biçtikleri değer bakın ne kadar çıktı

Pablo Picasso'ya ait tablo, Türkiye'nin en küçük illerinden birinde bulundu! Tam satacakken yakalandılar: Biçtikleri değer bakın ne kadar çıktı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.11.2024 15:32
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Her eseri milyonlarca Euro eden dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait bir eser bu kez Türkiye'de ele geçirildi. Bayburt'ta yakalanan tablonun satılmaya hazırlandığı tespit edildi. 21 şüphelinin yakalandığı olayda kaçakçıların esere 6 milyon Euro fiyat biçtiği belirlendi.

Pablo Picasso'ya ait tablo, Türkiye'nin en küçük illerinden birinde bulundu! Tam satacakken yakalandılar: Biçtikleri değer bakın ne kadar çıktı

Bayburt’ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ve objeler ile 6 milyon Euro’ya satışa sunulmaya çalışılan dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.

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YÜKSEK FİYATLARA SATIYORLARDI

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında; Bayburt ili ile bağlantılı olarak Erzincan, Erzurum, çevre illerde tarihi eser ticareti yapıldığı, sit alanlarda yapılan izinsiz kazı sonucu elde edilen tarihi eserlerin yüksek fiyatlarla satışa arz edildiği tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca derinleştirilerek sürdürülen araştırmalar ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden çıkarılan tarihi eserlerin aracı şahıslar vasıtasıyla batı illerine satıldığı ve bir kısmının yurt dışına çıkarılma hazırlığının yapıldığı tespit edildi. Adli Makamlardan alınan arama kararı ile 21 şüpheliye ait ikamet, iş yeri ve araçlara yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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PICASSO'YA AİT TABLO

Operasyonlarda 3 bin 72 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 178 adet Doğu Roma ve Bizans dönemine ait yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ile şüphelilerin 6 milyon Euro’ya satışa sundukları dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.

HEPSİ SERBEST BIRAKILDI

Yapılan operasyon sonucu yakalanan 21 şüpheliden 19’u ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ressam Bayburt tarihi eser
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