Padişah içeceği de diyorlar! Salep faydalarıyla şaşırtıyor

Üç bin yıllık geçmişi olan salep, günümüzde hala popülerliğini koruyan bir içecek. Uzman Diyetisyen Nihan Yakut, sevilen içecek hakkında detaylı bilgiler verdi ve şifasından bahsetti.

YÜZYILLARDIR ÜLKEMİZİN BEREKETLİ TOPRAKLARINDAN ELDE EDİLİYOR

Osmanlı zamanında saray doktorlarının dahi tıbbi reçetelerinde yer alan salep, Türkiye’de varlığını sürdüren ortalama 150 adet orkide türünün %30’unun kökleri (soğanları) ile üretilebilmektedir. Orkideler soğanlarından ayrıştırılır, soğanlar önce yıkama, ardından kaynatma işlemine tabii tutularak kurumaya bırakılır. Kuruyan soğanlar, çekilerek küçük parçalara ayrıştırılır ve değirmenlerde çekilerek, bardaklarda ya da dondurmalarda yerini almaya hazır halde bekler. Ülkemizin bereketli toprakları yüzyıllardır bize bu güzel içeceği sunmaktadır.

DOĞAL SALEP HEM SAĞLIKLI HEM DÜŞÜK KALORİLİ

Salep evde doğal yöntemlerle yapıldığında besleyici ve düşük kalorili bir içeriğe sahip olarak gönül rahatlığı ile tüketilebilir. Ancak paket olarak satılan ve hızla “karıştır, yap” tarzı salep aromalı hazır içecek tozları, katkı maddeleri ve özellikle yüksek şeker içeriği nedeniyle kilo aldırabilmektedir.