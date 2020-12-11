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Padişah içeceği de diyorlar! Salep faydalarıyla şaşırtıyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 11.12.2020 13:47 | Son Güncelleme:
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Padişah içeceği de diyorlar! Salep faydalarıyla şaşırtıyor

Kış aylarının enfes içeceği salep, muhteşem kokusu, kıvamlı dokusu ve lezzetiyle geçmişten günümüze gelen kültürel bir içecek... Padişah içeceği olarak biline salep, harika tadının yanı sıra faydalarıyla da göz dolduruyor.

Üç bin yıllık geçmişi olan salep, günümüzde hala popülerliğini koruyan bir içecek. Uzman Diyetisyen Nihan Yakut, sevilen içecek hakkında detaylı bilgiler verdi ve şifasından bahsetti.

YÜZYILLARDIR ÜLKEMİZİN BEREKETLİ TOPRAKLARINDAN ELDE EDİLİYOR

Osmanlı zamanında saray doktorlarının dahi tıbbi reçetelerinde yer alan salep, Türkiye’de varlığını sürdüren ortalama 150 adet orkide türünün %30’unun kökleri (soğanları) ile üretilebilmektedir. Orkideler soğanlarından ayrıştırılır, soğanlar önce yıkama, ardından kaynatma işlemine tabii tutularak kurumaya bırakılır. Kuruyan soğanlar, çekilerek küçük parçalara ayrıştırılır ve değirmenlerde çekilerek, bardaklarda ya da dondurmalarda yerini almaya hazır halde bekler. Ülkemizin bereketli toprakları yüzyıllardır bize bu güzel içeceği sunmaktadır.

DOĞAL SALEP HEM SAĞLIKLI HEM DÜŞÜK KALORİLİ

Salep evde doğal yöntemlerle yapıldığında besleyici ve düşük kalorili bir içeriğe sahip olarak gönül rahatlığı ile tüketilebilir. Ancak paket olarak satılan ve hızla “karıştır, yap” tarzı salep aromalı hazır içecek tozları, katkı maddeleri ve özellikle yüksek şeker içeriği nedeniyle kilo aldırabilmektedir.

Salebin en belirgin özelliklerinden biride kompleks karbonhidratlar ailesinden glikomannan içeriğidir. Glikomannan, musilaj etkisi olabilen viskoz bir diyet lifi türevidir. Bu etki süt ile kaynatıldığında oluşan kıvamın da nedenidir. Glikomannan yapısı gereği bağırsak hareketlerinin de artışına destek verir. Süt ile birlikte içilen salep süt proteinleri ile daha da besleyici hale gelir ve uzun süre daha tok hissedilmesini sağlar.

Salep nasıl yapılır? Evde salep tarifi! (Sahlep mi Salep mi)Salep nasıl yapılır? Evde salep tarifi! (Sahlep mi Salep mi)

A- C VİTAMİNİ, DEMİR VE POTASYUM BAKIMINDAN ZENGİN

Salebin üzerine tarçın ekleyerek tüketilmesi ise kan şekerinin dengelenmesine iyi bir destek olur. 1 su bardağı salep ortalama 180–200 kalori değerinde enerji içerir. Ancak aynı zamanda protein, A- C vitamini, demir ve potasyum bakımından da zengindir. Paket ve şeker içerikli ürünler tercih etmek yerine, aktarlardan sade toz hali alınarak evde pratik bir şekilde hazırlanabilir.

TATLI KRİZLERİNE SALEP İLE SON VERİN

Kişi kilo verirken veya kilo koruma sürecinde kontrollü beslenirken, canı tatlı çektiği zaman salep tüketerek bu isteğini rahatlıkla bastırabilir, üstelik uzun süre tok kalabilir.

TAM KIVAMINDA SALEP NASIL YAPILIR?

Güvendiğiniz bir aktardan aldığınız gerçek toz salebin oranını her yarım litre süt için bir tatlı kaşığı salep olarak ayarlayabilirsiniz. Tercihen eklenecek olan şeker ise yarım litre süt için ortalama 1 yemek kaşığı kadardır. Sütü bir tencerede ısıtmaya başlayın. O esnada toz şeker ve salebi bir kasede karıştırın ve ılıyan süte ekleyin. Topaklanmaması için tel çırpıcı yardımıyla koyulaşana kadar pişirin. Dilerseniz pişirme aşamasında vanilya ekleyebilir ya da servis ederken üzerine tarçın serpebilirsiniz.

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