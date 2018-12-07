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Salep nasıl yapılır? Evde salep tarifi! (Sahlep mi Salep mi)

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 07.12.2018 13:22 | Son Güncelleme

Özellikle kışın, soğuk havada içinizi ısıtacak dumanı tüten bir salep istemez misiniz? Anadolu ve balkan coğrafyasındaki pek çok ülkede yapılan salep kış aylarının en sevilen sıcak içeklerinden biridir. Peki salep nasıl yapılır? Evde salip tarifi ile birlikte akılları karıştıran sahlep mi salep mi denir sorusunun cevabını ve yalancı salep tarifi paylaştık.

Salep nasıl yapılır? Evde salep tarifi! (Sahlep mi Salep mi)

Salep ya da sahlep orkide türlerinin yumrusundan çıkartılan toz ile bu tozdan yapılan sıcak içecek verilen addır. Özellikle sonbahar sonu ve kış aylarında sıcak sıcak tarçınla tüketilir. Peki salep nasıl yapılır? Hazır salep yerine evde kendiniz nasıl salep yapabilirsiniz? Sizin ve misafirleriniz için evde salep tarifi hazırladık. Ek olarak yazımızda yalancı salep tarifi de bulabilirsiniz. İşte salep nasıl yapılır ile salep mi sahlep mi sorularının cevapları...

SALEP NASIL YAPILIR?

Evde salep yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

  • 5 su bardağı soğuk süt
  • 1 yemek kaşığı toz salep
  • 1 çay bardağı toz şeker (şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.
  • Tarçın (üstüne)

Salep yapımı için mutlaka toz salep almanız gerekmektedir. Orkide bitkilerinin yumrularının çok ince öğütülmesi ile elde edilen tozu kendiniz evde yapmak hem zahmetli hem de tozu hazır almaya göre çok daha masraflı olabilir.

Malzemelerimizden 5 su bardağı sütü, 1 yemek kaşığı toz salebi ve toz şekeri bir tencereye koyun.

Ocağın altına orta ateşte açın ve bir çırpıcı ile sürekli karıştırarak sütü kaynatın.

Süt kıvam aldığında ve salep kokusu çıktığında salebi ocaktan alıp bardaklara paylaştırın.

Bardakların üzerine toz tarçın serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

YALANCI SALEP TARİFİ

Salep tozu kullanmadan da salep yapabilirsiniz. Tabii tadı tam olarak gerçek salep gibi olmasa da yalancı salep lezzetli bir sıcak içecektir. Yalancı salep için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 2 buçuk su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • Yarım yemek kaşığı buğday nişastası
  • Yarım yemek kaşığı pirinç unu
  • Toz tarçın (üzeri için)

Yalancı salep yapımına başlamadan önce sütün oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. 2 buçuk su bardağı sütü bir tencereye alın ve 2 yemek kaşığı toz şeker, yarım yemek kaşığı buğday nişastası ile yarım yemek kaşığı pirinç ununu ilave edin.

Süt pürüzsüz bir kıvam alınca kısık ateşte ocağa alın. Kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Karışım yoğun bir salep kıvamı alınca bardaklara dökün ve üzerlerine toz tarçın serperek sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.

SALEP Mİ SAHLEP Mİ?

Kimileri salep der kimileri sahlep. Peki hangisi doğru? Türk Dil Kurumunu esas alırsanız TDK’ye göre bu içeceğin doğru yazılıp ve okunuşu “salep”tir. Peki neden sahlep de denilmektedir. Bunun nedeni Arapçada sahlap denmesi ve bu kelimenin Türkçede sahlep şeklinde söylenmesidir. Salep diğer başka dillerde de “h” harfi ile yazılmaktadır. Azerice ve İbranicede sahlep / sahlab denmektedir.

Bunun yanında Yunancada salepi, Sırp, Makedon ve Boşnak dillerinde salep denilmektedir.

TDK’de salep için tek köklü, yumrulu, salkımlı veya başak çiçekli olan örnek bitkisi, bu bitkinin yumru şeklindeki köklerinden dövülerek elde edilen beyaz toz ve bu tozun şekerli süt veya su ile kaynatılmasından yapılan sıcak içecek anlamları verilmektedir.

SALEP TOZU NASIL ELDE EDİLİR?

Bu sevilen sıcak içeceğin ana malzemesi olan salep tozu salep bitkisinin köklerinden elde ediler. Bitkinin köklerinden yumrular dövülerek

Salep bitkisinin kökü mevsiminde toplanır. Bir süre kurutulduktan sonra toz haline getirilir. Daha sonra isteğe göre tarçınla harmanlanır. Sütle birlikte kazanlarda uzun süre kaynatılır ve hazır hale getirilir. Salep yumrularında bulunan glikoman

Kullanılan yeri köklerindeki yumrularıdır. Yurdumuzda birçok çeşidi vardır. Salep yumruları müsilaj, glikoz ve uçucu bir yağ taşır. İçerdiği en önemli madde glikomannandır. Bu madde su ve sütle birleştiğinde şiştiği için yaygın bir şekilde dondurma hammaddesi olarak da kullanılır. Salep içeceği de bu şekilde o bilindik kıvamını alır.

SALEBİN FAYDALARI

Özellikle kış aylarında içilen bu sıcak ve lezzetli içeceğin insan sağlığına da çeşitli faydaları vardır. Bunların başında vücut ısısını artırarak soğuktan korumasıdır. Salep kışın baş gösteren rahatsızlıkların en sık görülen semptomlarından olan öksürüğe de iyi gelir. Göğsü yumuşatıp, boğaz ağrısını hafifleterek öksürüklü hastalığınızı daha rahat atlatmanıza yardımcı olur.

Salebin yapımında kullanılan süt kalsiyum ve protein desteği sağlar ki bunlar vücudun yağ yakmasına yardımı olur. Süt ile hazırlanan salep, yağ yakma hızını artırır ve kasların korunurken yağların yakımını sağlar.

Salep ile birlikte tüketilen tarçın da çok faydalıdır. Bol tarçınlı bir salep sizi rahatlatır ve baş ağrısına iyi gelir. Ayrıca tarçın diyet yapan kendini tatlı yemekten alıkoyamayan kişilerin tatlı krizini aşmalarına da yardımcı olur.

Salep ayrıca sindirimi kolaylaştırır ve hemoroit, kabızlık, şişkinlik gibi şikayetlerin azalmasına yardımcı olur.

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