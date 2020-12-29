Padişah macunu nedir? Nasıl yapılır?

Padişah macununun faydaları saymakla bitmiyor. Birbirinden etkili baharatların karışımı ile oluşan bu macun halk arasında da oldukça yaygın bir kullanım alanı sağlıyor. 41 tane farklı malzeme barındıran Padişah macunu nedir? Padişah macunu ne işe yarar? Merak edilen tüm bilgilere aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz…
Padişah macunu, 41 farklı malzemenin karıştırılmasıyla hazırlanan bir üründür. 15. Yüzyılda Manisa Akıl Hastanesi’nde bulunan bir başhekim tarafından geliştirilmiş ve günümüzde hala yapılmakta olan bu tarif, cinsel gücü artırıcı etkisi nedeniyle yaygınlaşmıştır. Halk arasında mesir macunu olarak da anılan bu 41 farklı baharat karışımı yüksek düzeyde enerji sağlamaktadır. Padişah macunu, farklı baharatların özü birleşerek oluşması ve insan sağlığına olan faydası ile ün sahibi olmuştur.
Padişah macunu, içinde bulunan toplam 41 tane baharatın özleri, birbirine karışarak şifa ve fayda açısından oldukça zengindir. Padişah macunu içinde başlıca yer alan baharatlar;
· Damla sakızı: Öksürük kesici özelliği vardır.
· Çörek otu: Gaz söktürücü etkisi ile vücudu rahatlamasını sağlar.
· Karanfil: Nefesi ferahlatır ve diş ağrısı tedavilerinde kullanılır.
· Kimyon: İştah açıcı ve terletici etkisi vardır.
· Zencefil: Astım, alerji gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.
· Şeker: Macuna asıl tadını veren ürün.
· Tarçın: Kabızlık sıkıntısına iyi gelir.
· Limon tuzu: Macun sonrası oluşan olası yan etkileri yok eder.
· Anason: Vücuda uyarıcı etki sağlar.
· Kestane balı: güç verir.
· Arı poleni
Genel olarak padişah macununda kullanılan baharatlar; vanilya, zencefil, kremtartar, udülkahır, kebabiye, zulumba, meyan balı, eskir, darıfülfül, şamlı, kimyon, sarıhelile, yeni bahar, çam sakızı, tarçın çiçeği, tarçın, çivit, karanfil, havlican, kişniş, Hindistan cevizi, Hindistan çiçeği, şeker, zerdeçal, karabiber, anason, zafiran, ravent, kakule, limon tuzu, portakal kabuğu, limon kabuğu, hardal, çöpçini, tiryak, günbalı, raziyane, hıyarşembe, çörek otu, tekemercini tohumu, galanda şeklinde sıralanabilir.
Tedavi edici özelliği bulunan padişah macununun aynı zamanda birçok faydası da bulunmaktadır. Günümüzde oldukça sık tüketilen bu şifalı baharat karışımı, vücut üzerinde oluşturduğu etki ile olumlu sonuçlar meydana getirir. Padişah macunu faydaları aşağıdaki gibidir;
· Vücut üzerindeki kanı temizler
· İdrar yolu hastalıklarını ve idrar yaparken çekilen zorlukları ortadan kaldırır.
· Cinsel gücü arttırıcı etkisi bulunur.
· Hemoroid tedavisinde kullanılır.
· Kabakulak hastalığına iyi gelir.
· Psikolojik rahatlama sağlar.
· Mide sorunları ve hazımsızlığı tedavi eder.
· Romatizması olan kişiler için etkili bir ağrı kesicidir.
· Vücut üzerindeki enerjiyi artırdığı için vücudun daha dinç olmasını sağlar.
Padişah macununun birden fazla faydası bulunduğunu belirtmek mümkündür. Bu faydaların yanı sıra padişah macununun iyi geldiği diğer alanlar aşağıdaki gibidir;
· Cilt üzerinde oluşan deri hastalıklarına iyi gelir. (egzama, mantar)
· İdrar yolu problemlerine iyi gelir.
· İdrar sıkıntısı çeken kişilerin tüketmesi önerilir.
· Vücut üzerinde afrodizyak etkisi yarattığı için cinsel kuvvet vermesi için kullanılır.
· İçinde bulunan baharatlar sayesinde öksürüğe iyi gelir.
· Solunum sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir.
· Soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır.
· Doğal balgam söktürücüdür.
· Tokluk hissi verir.
· Yüksek düzeyde enerji sağlar.
· Ağrı kesici özelliği vardır.
Mesir macunu olarak anılan bu padişah macunu, günümüzde güç ve enerji vermesi amacıyla tüketilmektedir. İçinde bulunan zengin baharat ve bitkiler sayesinde insan vücudunu dinamik bir hale getirir. Padişah macunu tarifi aşağıdaki gibidir;
Padişah macunu içindekiler:
Geniş bir kavanozun içine önce bal alınır ve ardından tüm malzemeler kontrollü bir şekilde konularak karıştırılır. Malzemelerin iyice karıştırılması gerekir. Hazırlanan karışımın güneşten etkilenmemesi için bir alüminyum folyoya sarılarak saklanması uygundur. Sabah ve akşam bir tatlı kaşığı kadar tok karna tüketilmesi önerilir.
Padişah macunu kullanım şekli sadece yiyerek olmalıdır. Farklı alanlar için kullanımı sakıncalı olacaktır. Bazı padişah macunu karışımları çay olarak da tüketilebilir. Başka bir adıyla mesir çayı, toz olarak satışa sunulmaktadır. Padişah macunu ömrü üzerinde yazan son tüketim tarihine göre belirlenmelidir. Bunun dışında açık alanda uzun süre tutulmaması gerekmektedir. Hazır alınan macun içeriğinde şeker yerine glikoz bulunuyorsa padişah macunu doğallığı bozulmuştur. Doğal olmasına dikkat edilmesi gerekir. Padişah macununun yüksek düzeyde enerji vermesi sebebiyle kontrollü tüketilmesinde fayda vardır. Aksi takdirde kalpte çarpıntı, kronik hastalıklarda meydana gelen bozukluklar ya da gün içinde vücut üzerinde olumsuz etkiler gösterebilir.
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