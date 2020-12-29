Padişah macunu nedir? Nasıl yapılır?

Padişah macununun faydaları saymakla bitmiyor. Birbirinden etkili baharatların karışımı ile oluşan bu macun halk arasında da oldukça yaygın bir kullanım alanı sağlıyor. 41 tane farklı malzeme barındıran Padişah macunu nedir? Padişah macunu ne işe yarar? Merak edilen tüm bilgilere aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz…

Padişah Macunu Nedir?

Padişah macunu, 41 farklı malzemenin karıştırılmasıyla hazırlanan bir üründür. 15. Yüzyılda Manisa Akıl Hastanesi’nde bulunan bir başhekim tarafından geliştirilmiş ve günümüzde hala yapılmakta olan bu tarif, cinsel gücü artırıcı etkisi nedeniyle yaygınlaşmıştır. Halk arasında mesir macunu olarak da anılan bu 41 farklı baharat karışımı yüksek düzeyde enerji sağlamaktadır. Padişah macunu, farklı baharatların özü birleşerek oluşması ve insan sağlığına olan faydası ile ün sahibi olmuştur.

Padişah Macununda Bulunan Baharatlar Nelerdir?

Padişah macunu, içinde bulunan toplam 41 tane baharatın özleri, birbirine karışarak şifa ve fayda açısından oldukça zengindir. Padişah macunu içinde başlıca yer alan baharatlar;

· Damla sakızı: Öksürük kesici özelliği vardır.

· Çörek otu: Gaz söktürücü etkisi ile vücudu rahatlamasını sağlar.

· Karanfil: Nefesi ferahlatır ve diş ağrısı tedavilerinde kullanılır.

· Kimyon: İştah açıcı ve terletici etkisi vardır.

· Zencefil: Astım, alerji gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

· Şeker: Macuna asıl tadını veren ürün.

· Tarçın: Kabızlık sıkıntısına iyi gelir.

· Limon tuzu: Macun sonrası oluşan olası yan etkileri yok eder.

· Anason: Vücuda uyarıcı etki sağlar.

· Kestane balı: güç verir.

· Arı poleni