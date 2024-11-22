Palamut nasıl pişirilir ve nasıl kızartılır? Palamut kızartma ve pişirme yöntemleri

Deniz balığı olan palamut, lezzetli et yapısı ile bilinir ve Akdeniz ile Karadeniz’de yaygın olarak bulunur. Palamut, fırında ızgarada veya tavada kızartılarak pişirilir. Fırında, zeytinyağı tuz ve baharatlarla tatlandırılarak pişirilir. Izgarada ise balık her iki tarafı 5-7 dakika pişirilerek lezzetli bir şekilde hazırlanır. Tavada kızartmak için palamutlar unlanarak sıvı yağda 3-4 dakika kızartılır.

Palamut nasıl pişirilir?

Palamut lezzetli ve etli bir deniz balığı olup farklı yöntemlerle pişirilebilir. Bu pişirme yöntemlerinin her biri palamudu farklı lezzetlerde sunar. Palamut pişirme yöntemleri arasında fırınlama ızgara ve kızartma gibi farklı seçenekler bulunur detaylı aşağıda verilmiştir:

Fırında pişirme

Fırında palamut pişirirken, öncelikle balığın temizlenip, fileto haline getirilmesi gereklidir. Fırın tepsisine yağlı kağıt serilip üzerine zeytinyağı sürülür. Palamut filetosu veya bütün balık zeytinyağı, tuz, karabiber kekik ve isteğe göre sarımsakla tatlandırılır. Balık, 180-200°C arasında ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirilir.

Izgarada pişirme

Izgarada pişirirken palamutlar genellikle fileto ya da dilimlenmiş şekilde hazırlanır. Balık tuz, karabiber ve zeytinyağı ile tatlandırılır. Izgara önceden ısındıktan sonra palamutlar her iki tarafı da 5-7 dakika kadar pişirilir.

Tavada kızartma

Tavada kızartma için palamutlar önce unlanır. Balığın her tarafı eşit şekilde una bulandıktan sonra, fazla un silkelendikten sonra tavaya yerleştirilir. Sıvı yağ geniş bir tavada ısındıktan sonra palamutlar dikkatlice yerleştirilir ve her iki tarafı da altın rengini alana kadar yaklaşık 3-4 dakika kızartılır.

Palamut nasıl kızartılır?

Palamut kızartma için öncelikle balık temizlenip dilimlenir veya fileto haline getirilir. Ardından her bir dilim unlanır ve bir tavada bolca sıvı yağ ısıtılır. Yağ yeterince ısındığında palamut dilimleri tavaya yerleştirilir ve her iki tarafı altın rengini alana kadar 3-4 dakika boyunca kızartılır. Kızaran palamutlar, fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine alınır. Bu şekilde dışı çıtır içi ise sulu ve lezzetli bir palamut kızartması elde edilir.