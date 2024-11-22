Palamut nasıl temizlenir ve ayıklanır? Palamut yıkanır mı?

Karadeniz ve Marmara’nın lezzetli balıklarından biri olan palamut, doğru şekilde temizlenerek hazırlık yapılmalıdır. Öncelikle pulları bıçakla kazınır ardından karnı anüsten başa doğru kesilerek iç organları çıkarılır. İç kısmı soğuk suyla yıkanarak kan pıhtılarından arındırılır. Temizlenen palamut dilimlenip marine edilerek pişirilmeye hazır hale getirilir.

Palamut nasıl temizlenir?

Palamut Karadeniz ve Marmara’da sıkça bulunan lezzetli bir balık türüdür. Genelde sonbahar ve kış aylarında bolca avlanır. Palamutu temizlemek ve ayıklamak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Balığın üzerindeki pulları bıçak ya da balık kazıyıcı yardımıyla baştan kuyruğa doğru hafifçe kazılmalıdır.

Balığı düz bir yüzeye yatırarak anüsünden baş kısmına kadar karnını dikkatlice kesmek gerekir.

Karnını açtıktan sonra iç organları elle veya bir kaşık yardımıyla çıkarılır.

Balığın içini ve dışını akan soğuk su altında iyice yıkayarak kan ve kalıntıları temizlemek gerekir.

Fileto yapmak istenirse balığın sırtından baş kısmına doğru bıçağı yatay bir şekilde ilerleterek orta kılçığı ayırmak gerekir.

Baş kısmını tarife bağlı olarak kesebilir veya bütün halde bırakılır.

Palamut nasıl ayıklanır?

Palamut ayıklanırken ilk olarak pullar, bıçak yardımıyla baştan kuyruğa doğru kazınarak temizlenir. Daha sonra balığın karnı anüs kısmından başa doğru dikkatlice kesilerek iç organları çıkarılır. Karnın iç kısmındaki kan pıhtıları ve siyah zarlar akan soğuk su altında iyice yıkanarak temizlenir.

Eğer balık fileto şeklinde hazırlanacaksa sırt kısmından başlayarak bıçak yatay şekilde ilerletilir ve orta kılçık dikkatlice ayrılır. Son olarak tarifin gerektirdiği şekilde baş kısmı kesilebilir veya bütün olarak bırakılabilir. Bu işlemlerin ardından palamut pişirme için hazır hale getirilir.

Palamut yıkanır mı?

Evet, palamut temizlendikten sonra yıkanmalıdır. Balığın iç organları çıkarıldıktan ve kan pıhtıları temizlendikten sonra soğuk su altında iyice yıkamak kalan kalıntıları ve kirleri temizlemeye yardımcı olur. Ancak yıkama işlemi kısa tutulmalı ve balığın tazeliğini kaybetmemesi için fazla su altında bekletilmemelidir.