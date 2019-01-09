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Palu Ailesi gözaltında! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

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YAŞAM  | 09.01.2019 14:03 | Son Güncelleme

Palu Ailesi kabusunda kilit isim Tuncer Ustael, canlı yayında gözaltına alındı. Gözyaşlarını tutamayan Müge Anlı, Meryem ve kızı Melike'nin tek bir kemiğinin bulunması halinde, mezarlarını yaptıracağı sözünü verdi.

Türkiye Müge Anlı'nın programında Palu Ailesi'nin hikayesiyle sarsıldı. Programda, kızları ve torunlarının kayıp olduğunu iddia ederek başvuran Palu Ailesi'nde açığa çıkan olaylar Türkiye'nin gündemine oturdu.

Günlerdir konuşulan Palu Ailesi olayında flaş bir gelişme yaşandı. İddiaların beşiğindeki kilit isim Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, canlı yayında emniyet ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Programın sunucusu Müge Anlı, yaşanan olaylar sonrası gözyaşlarını tutamadı. Anlı, gözyaşlarının mutluluk gözyaşları olduğunu ve kayıp olan Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın tek bir kemiği bulunması halinde mezarlarını kendisinin yaptıracağını söyledi.

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tuncer ustael palu ailesi müge anlı

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