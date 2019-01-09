Palu Ailesi gözaltında! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

Türkiye Müge Anlı'nın programında Palu Ailesi'nin hikayesiyle sarsıldı. Programda, kızları ve torunlarının kayıp olduğunu iddia ederek başvuran Palu Ailesi'nde açığa çıkan olaylar Türkiye'nin gündemine oturdu.

Günlerdir konuşulan Palu Ailesi olayında flaş bir gelişme yaşandı. İddiaların beşiğindeki kilit isim Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, canlı yayında emniyet ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Programın sunucusu Müge Anlı, yaşanan olaylar sonrası gözyaşlarını tutamadı. Anlı, gözyaşlarının mutluluk gözyaşları olduğunu ve kayıp olan Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın tek bir kemiği bulunması halinde mezarlarını kendisinin yaptıracağını söyledi.