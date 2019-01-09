HABER

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 11:13 | Son Güncelleme

Palu Ailesi canlı yayında gözaltına alındı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri canlı yayında Palu Ailesi'nin evinde arama yaptı ve ardından aile üyelerini emniyete götürdü. 'Cinci' diye bilinen ailenin eniştesi Tuncer Ustael ve Emine Palu da kararın ardından canlı yayında gözaltına alındı.

Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili polis harekete geçti. Ailenin Kocaeli'deki evine baskın yapan polis ekipleri, arama yaptı. 'Cinci' diye bilinen ailenin eniştesi Tuncer Ustael, baskın anlarını katıldığı canlı yayında izledi. Polis, Palu ailesinin evinde arama yaparak, 5 kişiyi gözaltına aldı.

TUNCER USTAEL DE GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli'deki baskının ardından bir süre sonra Tuncer Ustael ve Emine Palu da canlı yayında gözaltına alındı.

DwdWWwQWsAAS1Ug

atv-son-daika

Palu Ailesi'nin, kayıp iki ferdi için 21 Aralık'ta ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvurması Türkiye'yi dehşete düşüren olaylar zincirini ortaya çıkardı. Programda, şüphelerin odağındaki Tuncer Ustael'in eşi, öldürülen Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael'e ilaç vererek tecavüz ettiğini iddia etti.

‘Cinci Hoca' olduğunu öne süren damat Tuncer Ustael ve müridine dönüştürdüğü Palu Ailesi hakkındaki 3 cinayet, 4 çocuğa tecavüz, gasp, işkence iddiaları Türkiye'nin gündemine oturdu. Peki kim bu Palu ailesi... İşte kan donduran detaylar...

DwdJ8VYXgAAGsrH

Palu Ailesi'nin hastalığı nedir? Palu Ailesi hakkında yeni bilgiPalu Ailesi'nin hastalığı nedir? Palu Ailesi hakkında yeni bilgi

PALU AİLESİ KİMDİR?

Palu Ailesi'ni tanıyarak başlayalım: Aslen Ordulu, Kocaeli'nde yaşayan Harun-Havva Palu çiftinin 5 çocuğu var. Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Meryem, Ahmet Tahnal ile evlenip İstanbul'a taşınmıştı. 2 çocukları oldu: Melike ve Recep. Diğer kızları Emine ise Tuncer Ustael ile evlendi. 1 kızı ve oğlu Enes doğdu.

İddiaya göre; damat Tuncer'in katılması ile aile kendisini kabusun içinde buldu. Baba Harun'un 4, anne Havva'nın 1 evi vardı. Kendini ‘Cinci Hoca' diye tanıtan Tuncer'in gözü evlerdeydi. Aile fertlerini müridi yapan Tuncer'e sadece Meryem'in kocası Ahmet ve baba Harun inanmıyordu. Tuncer, karısının kardeşi İsa'yı bacanağı Ahmet'i vurmaya ikna etti. İsa, “Kardeşimi satıyordu” diyerek Ahmet'i öldürdü. Aile, Meryem'i cinle korkutup ağır tahrik ifadesi verdirdi. Baba Harun “Ben vurdum” diyerek suçu üstlendi.

Silahta İsa'nın parmak izi olmasına rağmen baba Harun 6 yıl 8 ay hapis aldı. Ahmet ölüp, baba hapse girince meydan Tuncer'e kaldı. Meryem ve çocukları Tuncer'in evinde kalmaya başladı. Tuncer, cin bahanesi ile çocuklara inanılmaz işkenceler uyguluyor, ailede istediği kişiyi istediği zaman ceza için aç bırakıyordu.

palu2

Palu Ailesi gündemi sürüyor! Palu Ailesi gündemi sürüyor!

ÇOCUKLARA TECAVÜZ İDDİASI

Tuncer işkence ettiği ve cinle korkuttuğu karısı Emine'nin önünde baldızı Meryem ve iki çocuğunun yanı sıra kendi iki öz evladına da tecavüz etti. Çocuklara iğne de batırıyordu. Recep, evden iki defa kaçtı. Polisin bulduğu çocuk, eniştesine verildi. 2008 Mayıs'ında Recep üçüncü kez kaçtı. Kardeşi Melike'yi kaçırmayı başaramamıştı. Açlıktan baygın halde bulunup karakola teslim edilen Recep'in sağlık kontrolünde tecavüze uğradığı, aç bırakıldığı tespit edildi.

PALU1

Tatlı Sert'te Palu Ailesi korkusu: Stüdyoda ışıklar patladı, cinler geldiTatlı Sert'te Palu Ailesi korkusu: Stüdyoda ışıklar patladı, cinler geldi

CEZA VERİLMEMİŞTİ

Recep “Bunları eniştem Tuncer ve dayım İsa yaptı” dedi. Çocuk yurda yerleştirildi ama enişteye de dayıya da ceza verilmedi. Temmuz 2008'de Tuncer'in oğlu Enes kaçtı. Yarım saat sonra aile karakola çağırıldı. Hep olduğu gibi müridi oldukları Tuncer'i savunan aile “Çocuğu maskeli kişiler kaçırdı” diye ifade verdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
palu ailesi Kocaeli gözaltı müge anlı tuncer ustael meryem tanhal

En Çok Okunan Haberler

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Akaryakıta çifte zam!

Akaryakıta çifte zam!

Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Okuyucu Yorumları 12 yorum
Allah hepsinin belasını versin iğrenç mahlukatlar yaşattığınızı yaşayın inşallah
gereksiz şov
kim ki bu Palu ailesi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akfa Holding soruşturması! Ünlü iş adamları dahil 84 kişiye dava açıldı

Ünlü iş adamları dahil 84 kişiye dava açıldı

İki odalı yayla evindeki zorlu yaşam mücadelesi

İki odalı yayla evindeki korku dolu yaşam!

Yapay zekanın ortadan kaldıramayacağı meslekler

Yapay zekanın ortadan kaldıramayacağı meslekler

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e 'mehdi' diyen hakim İlhan Karagöz'e istenen ceza belli oldu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e 'mehdi' diyen hakim İlhan Karagöz'e istenen ceza belli oldu

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Bursa'da kartopu savaşı yaparak gelen iki hırsız ne varsa çalıp götürdü!

Kartopu savaşı yaparak geldiler! Mutfak camını açık görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.