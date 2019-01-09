Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Palu Ailesi'ni tanıyarak başlayalım: Aslen Ordulu, Kocaeli'nde yaşayan Harun-Havva Palu çiftinin 5 çocuğu var. Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Meryem, Ahmet Tahnal ile evlenip İstanbul'a taşınmıştı. 2 çocukları oldu: Melike ve Recep. Diğer kızları Emine ise Tuncer Ustael ile evlendi. 1 kızı ve oğlu Enes doğdu.

‘Cinci Hoca' olduğunu öne süren damat Tuncer Ustael ve müridine dönüştürdüğü Palu Ailesi hakkındaki 3 cinayet, 4 çocuğa tecavüz, gasp, işkence iddiaları Türkiye'nin gündemine oturdu. Peki kim bu Palu ailesi... İşte kan donduran detaylar...

Palu Ailesi'nin, kayıp iki ferdi için 21 Aralık'ta ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvurması Türkiye'yi dehşete düşüren olaylar zincirini ortaya çıkardı. Programda, şüphelerin odağındaki Tuncer Ustael'in eşi, öldürülen Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael'e ilaç vererek tecavüz ettiğini iddia etti.

TUNCER USTAEL DE GÖZALTINA ALINDI Kocaeli'deki baskının ardından bir süre sonra Tuncer Ustael ve Emine Palu da canlı yayında gözaltına alındı.

Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili polis harekete geçti. Ailenin Kocaeli'deki evine baskın yapan polis ekipleri, arama yaptı. 'Cinci' diye bilinen ailenin eniştesi Tuncer Ustael, baskın anlarını katıldığı canlı yayında izledi. Polis, Palu ailesinin evinde arama yaparak, 5 kişiyi gözaltına aldı.

İddiaya göre; damat Tuncer'in katılması ile aile kendisini kabusun içinde buldu. Baba Harun'un 4, anne Havva'nın 1 evi vardı. Kendini ‘Cinci Hoca' diye tanıtan Tuncer'in gözü evlerdeydi. Aile fertlerini müridi yapan Tuncer'e sadece Meryem'in kocası Ahmet ve baba Harun inanmıyordu. Tuncer, karısının kardeşi İsa'yı bacanağı Ahmet'i vurmaya ikna etti. İsa, “Kardeşimi satıyordu” diyerek Ahmet'i öldürdü. Aile, Meryem'i cinle korkutup ağır tahrik ifadesi verdirdi. Baba Harun “Ben vurdum” diyerek suçu üstlendi.

Silahta İsa'nın parmak izi olmasına rağmen baba Harun 6 yıl 8 ay hapis aldı. Ahmet ölüp, baba hapse girince meydan Tuncer'e kaldı. Meryem ve çocukları Tuncer'in evinde kalmaya başladı. Tuncer, cin bahanesi ile çocuklara inanılmaz işkenceler uyguluyor, ailede istediği kişiyi istediği zaman ceza için aç bırakıyordu.

ÇOCUKLARA TECAVÜZ İDDİASI

Tuncer işkence ettiği ve cinle korkuttuğu karısı Emine'nin önünde baldızı Meryem ve iki çocuğunun yanı sıra kendi iki öz evladına da tecavüz etti. Çocuklara iğne de batırıyordu. Recep, evden iki defa kaçtı. Polisin bulduğu çocuk, eniştesine verildi. 2008 Mayıs'ında Recep üçüncü kez kaçtı. Kardeşi Melike'yi kaçırmayı başaramamıştı. Açlıktan baygın halde bulunup karakola teslim edilen Recep'in sağlık kontrolünde tecavüze uğradığı, aç bırakıldığı tespit edildi.

CEZA VERİLMEMİŞTİ

Recep “Bunları eniştem Tuncer ve dayım İsa yaptı” dedi. Çocuk yurda yerleştirildi ama enişteye de dayıya da ceza verilmedi. Temmuz 2008'de Tuncer'in oğlu Enes kaçtı. Yarım saat sonra aile karakola çağırıldı. Hep olduğu gibi müridi oldukları Tuncer'i savunan aile “Çocuğu maskeli kişiler kaçırdı” diye ifade verdi.