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Pamela Anderson’a benzetilen Megan Barton Hanson, leoparlı bikinisiyle sosyal medyanın sınırlarını zorladı

16.07.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacılarından Megan Barton Hanson, leopar desenli bikinisiyle takipçilerinden tam not aldı. Hayranları güzel ismin gönderisini yorum yağmuruna tutarken realite şova dönmesi için büyük bir baskı yaptılar.

Pamela Anderson’a benzetilen Megan Barton Hanson, leoparlı bikinisiyle sosyal medyanın sınırlarını zorladı

Amerikalı oyuncu Pamela Anderson’a benzetilen Megan Barton Hanson, 1.6 milyon takipçisine leopar desenli bikinisinin içinden seslendi. Doğal halini sosyal medyadan yaptığı paylaşımda gösteren Hanson gönderisine, “Güneş ışığı ve iyi hisler” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları Hanson’un paylaşımına yoğun ilgi gösterirken kısa sürede sevilen ismi gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Hanson’un gönderisindeki yorumlarda sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin güzelliğini överken Amerikalı oyuncu Pamela Anderson’a olan benzerliğine değinmeden edemedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Megan Barton Hanson
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