Pamela Anderson’a benzetilen Megan Barton Hanson, leoparlı bikinisiyle sosyal medyanın sınırlarını zorladı

Amerikalı oyuncu Pamela Anderson’a benzetilen Megan Barton Hanson, 1.6 milyon takipçisine leopar desenli bikinisinin içinden seslendi. Doğal halini sosyal medyadan yaptığı paylaşımda gösteren Hanson gönderisine, “Güneş ışığı ve iyi hisler” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Hanson’un paylaşımına yoğun ilgi gösterirken kısa sürede sevilen ismi gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Hanson’un gönderisindeki yorumlarda sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin güzelliğini överken Amerikalı oyuncu Pamela Anderson’a olan benzerliğine değinmeden edemedi.



