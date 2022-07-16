Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, tatil paylaşımlarıyla nefes kesti! Üzerindeki her şeyi çıkartıp kendisini havuza attı

Lübnan asıllı 29 yaşındaki eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa yaz aylarının gelmesiyle beraber dünyanın dört bir yanında yaptığı tatillerden kesitleri takipçilerine sunmaya başladı. 27.8 milyon takipçisine tatilinden kareleri paylaşan Khalifa son olarak nerede tatil yaptığını belirtmese de havuza tamamen çıplak girerek yüzdüğü bir anı paylaştı. İçindeki doğa kızını dışarı çıkarttığını ifade eden Khalifa, paylaşımına “Hâlâ bir doğa kızıyım” notunu ekledi.

KENDİ SANSÜRÜNÜ UYGULADI

Havuzun içinde tamamen çıplak olduğu bir fotoğrafını paylaşan Khalifa, Instagram’ın topluluk kurallarına bağlı kalarak kendi sansürünü uyguladı. Havuzun içinde kalçasının gördüğü kısmı bir bulut emojisiyle kapatan Khalifa’nın tatilindeki keyifli anları sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.



