MAGAZİN

Pamela Anderson'dan 'Susamam' paylaşımı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 09:51 | Son Güncelleme

Oyuncu Pamela Anderson, Twitter hesabından 'Susamam' şarkısını paylaştı, ABD'li sanatçılara 'ilham alın ve daha cesur olun' dedi

Pamela Anderson'dan 'Susamam' paylaşımı!

Oyunculuğunun yanı sıra aktivist kimliği ile de bilinen Pamela Anderson, Twitter hesabı üzerinden 'Susamam' şarkısını paylaştı.

BGUS_1472017_002

Anderson paylaşımının altına , "Sanatçılar dünyayı değiştirebilir, sanatçılar özgürlük savaşçılarıdır. Amerikalı sanatçıları ilham almaya ve korkusuzca konuşmaya çağırıyorum. Size şu an ihtiyacımız var. Tarih TÜM siyasi tarafların yozlaşmaya ve iktidarı istismar etmeye açık olduğunu gösteriyor" diye yazdı.

oyuncu-pamela-anderson-twitter-hesabindan-12402110_44_m

Anderson yine hesabından, 'Türkiye'de rapçilerin sosyal adalet kahramanlarına dönüştüğüne dair bir haberi de paylaştı.

oyuncu-pamela-anderson-twitter-hesabindan-12402110_4050_m


FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durduFSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu
Murat Yıldırım: Eşim üzülmesin yeter!Murat Yıldırım: Eşim üzülmesin yeter!
Oyuncu Bartu Küçükçağlayan'ın muylu günüOyuncu Bartu Küçükçağlayan'ın muylu günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pamela anderson Susamam

En Çok Okunan Haberler

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aşk pozu! Beğeni yağdı

Aşk pozu! Beğeni yağdı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Orhan Gencebay silahlı saldırıya mı uğradı? Eşi Sevim Emre açıkladı

Orhan Gencebay silahlı saldırıya mı uğradı? Eşi Sevim Emre açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Murat Yıldırım: Eşim üzülmesin yeter!

Murat Yıldırım: Eşim üzülmesin yeter!

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, Merve Özgüle ile evlendi

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan'ın muylu günü

Billur Kalkavan'dan tartışma yaratan 'annelik' açıklaması

Yeni tartışma! 'Her çocuk doğuran da...'

Scarlett Johansson: Woody tacizci olamaz

'Woody tacizci olamaz'

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu evlendi

Ünlü çiftin romantik düğünü!

Tuba Büyüküstün özüne döndü

Tuba Büyüküstün özüne döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.