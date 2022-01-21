Pamela Anderson yine mutlu olamadı! Beşinci kez boşanıyor

Pamela Anderson yine evliliğinde mutlu olamadı. 'Baywatch' (Sahil Güvenlik) dizisinin yıldızı Pamela Anderson, 2020 yılının son günlerinde inşaat ustası koruması Dan Hayhurst ile sürpriz şekilde hayatını birleştirmişti.

Eşi için, "Tam olmam gereken yerdeyim, beni seven bir adamın kollarında" açıklamasını yapan 54 yaşındaki oyuncu, aradığı mutluluğu yine bulamadı. Anderson, Hayhurst'ten boşanmaya karar verdi.

"EVLİLİK MİADINI DOLDURDU"

Rolling Stone Dergisi'ne konuşan bir kaynak, çiftin evliliğinin koronavirüs pandemisinde hızlı geliştiğini ama artık miladını doldurduğunu söyledi.

The Sun Gazetesi'ne konuşan bir kaynak ise ikilinin pandemide her dakikayı birlikte geçirdiğini, Anderson'un daha çok tanıma fırsatı buldukça eşinin, olmasını umduğu insan olmadığını anladığını belirtti.

Pamela Anderson, Dan Hayhurst ile evinin renovasyon çalışmaları esnasında tanışmıştı. Ladysmith kasabasında yaşayan bir inşaat ustası olan Hayhurst, bu renovasyon çalışmalarında görev alıyordu. İkili, Rasta adlı hayvan barınağnını onarımı esnasında gönüllü olarak çalışmıştı.



