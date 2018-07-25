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Pamuk gibi yumuşacık damak çatlatan 6 farklı poğaça tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.07.2018 11:25 | Son Güncelleme

Dilerseniz kahvaltıda dilerseniz beş çayına... Bulutları bile kıskandıran pofuduk hamuruyla midenizi bayram ettirecek poğaça tarifleri var sırada...

Pamuk gibi yumuşacık damak çatlatan 6 farklı poğaça tarifi

Dereotlu poğaça

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Kokusu ve tadıyla nesilden nesile çay saatlerinizin vazgeçilmezi Dereotlu Poğaça tarifini sizler için paylaşıyoruz. Tarifin detayları için tıklayın.

Cepli poğaça

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Her bir bölümünde ayrı bir tada varabileceğiniz cepli poğaça tarifi hazırlıyoruz. Öyle bir poğaça düşünün ki çok renkli, çok lezzetli. Tarifin detayları için tıklayın.

Karnabaharlı poğaça

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Bu karnabaharlı poğaçalar düşük karbonhidratlı oluşuyla mükemmel bir ekmek alternatifi. Tarifin detayları için tıklayın.

Diyet poğaça

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Diyet yapıyoruz diye poğaça yemeyelim mi? Her bir malzemesiyle diyetinize uygun olan bu poğaçalardan vazgeçemeyeceksiniz! Tarifin detayları için tıklayın.

İngiliz Poğaçası

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İngiliz Poğaçası beş çaylarının vazgeçilmezi olarak yerini alıyor. Hem pratik, hem lezzetli. Tarifin detayları için tıklayın.

Mayalı poğaça tarifi

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İster kahvaltıda, ister çaylarınızın yanında, isterseniz çocuklarınıza okulda, atıştırmalık olarak eşlik edecek olan mayalı poğaça tarifi var bugün. Tarifin detayları için tıklayın.

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poğaça tarifleri hamurişi

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