Pamuk Prenses seçilmişti! Irkçılık söylemleri sosyal medyayı ikiye böldü

Kolombiya asıllı Polonyalı Rachel Zegler’in yeni filmi Pamuk Prenses için çekim hazırlıklarında sona gelindi. Zegler’in başrol oyuncusu olacağı film sosyal medyanın gündemine oturdu. Pamuk Prenses’in ‘beyaz tenli’ olması gerektiğini savunan kullanıcılar ile bu ifadenin ırkçılık olduğunu söyleyenler kutuplaştı.

Olumsuz gelen tepkilere rağmen, Rachel'ın oyuncu kadrosunda yer alması hayranlarından büyük destek ve heyecana neden oldu. Ünlü oyuncuyu Pamuk Prenses'in çizgi film versiyonuna benzetenlerin sayısı bir hayli fazlaydı.



