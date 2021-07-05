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  4. Pamuk Prenses seçilmişti! Irkçılık söylemleri sosyal medyayı ikiye böldü

Pamuk Prenses seçilmişti! Irkçılık söylemleri sosyal medyayı ikiye böldü

05.07.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 yaşındaki güzel oyuncu Rachel Zegler’in, geçtiğimiz günlerde Disney’in yeni filminde Pamuk Prenses rolünü üstleneceği duyurulmuştu. Haberin ardından sosyal medya adeta ayaklandı. Pamuk Prenses için Zegler’in ten renginin uygun olmadığı iddia edildi. Irkçılık söylemleri sosyal medyayı ikiye böldü.

Pamuk Prenses seçilmişti! Irkçılık söylemleri sosyal medyayı ikiye böldü

Kolombiya asıllı Polonyalı Rachel Zegler’in yeni filmi Pamuk Prenses için çekim hazırlıklarında sona gelindi. Zegler’in başrol oyuncusu olacağı film sosyal medyanın gündemine oturdu. Pamuk Prenses’in ‘beyaz tenli’ olması gerektiğini savunan kullanıcılar ile bu ifadenin ırkçılık olduğunu söyleyenler kutuplaştı.

Olumsuz gelen tepkilere rağmen, Rachel'ın oyuncu kadrosunda yer alması hayranlarından büyük destek ve heyecana neden oldu. Ünlü oyuncuyu Pamuk Prenses'in çizgi film versiyonuna benzetenlerin sayısı bir hayli fazlaydı.

Yeni Pamuk Prenses belli oldu! Pamuk Prenses filmi için Rachel Zegler seçildiYeni Pamuk Prenses belli oldu! Pamuk Prenses filmi için Rachel Zegler seçildi


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