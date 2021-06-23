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  4. Yeni Pamuk Prenses belli oldu! Pamuk Prenses filmi için Rachel Zegler seçildi

Yeni Pamuk Prenses belli oldu! Pamuk Prenses filmi için Rachel Zegler seçildi

23.06.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney’in uzun bir aradan sonra yeniden çekmeye hazırlandığı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalının film versiyonuna dair detaylar netleşti. Pamuk Prenses filminin başrol oyuncusu Rachel Zegler oldu.

Yeni Pamuk Prenses belli oldu! Pamuk Prenses filmi için Rachel Zegler seçildi

“Ayna ayna söyle bana, var mı benden güzel bu dünyada?” repliğiyle tüm dünyada hafızalara kazınan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalı bir kez daha beyaz perdey uyarlanacak. NTV’de yer alan habere göre, oyuncu, şarkıcı ve YouTuber Rachel Zegler, Disney’in yeniden çektiği Pamuk Prenses filminin kadrosuna girdi.

Zegler kısa süre önce, Steven Spielberg’in 2021 sonunda gösterilecek yeni filmi West Side Story’de Maria karakterini canlandırdı. Genç yıldız ayrıca Shazam’ın devam filminde de süper kahraman olarak seyirci karşısına çıkacak.

Disney filmini, daha önce Andrew Garfield ile 500 Days of Summer ve The Amazing Spider-Man filmlerini çeken Marc Webb yönetecek. Henüz adı açıklanmayan filmin çekimlerine 2022’de başlanması bekleniyor.

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